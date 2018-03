Salgado: “El tema de la mampara en los taxis hay que discutirlo porque tiene que ver con la justicia y la igualdad de condiciones”

Desde la semana pasada, la Cámara de Transporte del Uruguay tiene nuevas autoridades y el directorio de la gremial es encabezado por Juan Salgado, que además es presidente de Cutcsa desde hace dos décadas.

El 8 de marzo, cuando asumió el cargo, planteó algunos aspectos a “mejorar”; entre ellos, la inclusión financiera en el transporte, el estado de las rutas nacionales, el uso de las tecnologías en el transporte y las mamparas en los taxis.

Abordamos estos y otros temas junto a Salgado.

Las mamparas en los taxis: ¿sí o no?

El planteo trataba de poner arriba de la mesa el tema. Y también otros aspectos del transporte que nos preocupan, a los efectos de hacer un punteo inicial. No es que lo que se dijo son todos los problemas que tiene el transporte. Vamos a comenzar un recorrido por muchos lugares del interior, que tiene problemas muy diferentes.

Todo ha avanzado. Hace 20 años sucedían temas de violencia también en el transporte colectivo, y ya hablábamos de que uno de los tantos elementos para combatir eso no era poniendo un policía en cada coche, sino ir sacando el dinero del vehículo. Y eso podía hacerse incorporando tecnología. Hace diez años que en el transporte colectivo está la tecnología.

Estuvimos casi ocho años pidiendo que se incentivara el uso de la tarjeta: en los dos últimos años, se incentivó la tarjeta STM –con precios diferenciales– y se facilitaron los lugares de recarga. Estamos casi en un 70 % de las transacciones que se hacen arriba del ómnibus con tarjeta. Ese elemento es fundamental en la seguridad del dinero: eliminar el dinero elimina el problema.

El tema de la mampara hay que discutirlo, porque tiene que ver con la justicia y la igualdad de condiciones. La mampara no ha eliminado ni sacado el problema de la violencia en el transporte. Y ni hablar de los accidentes que ha producido la presencia de la mampara. No es mampara vs. seguridad del trabajador. Es intentar ir sacando el dinero contra la seguridad.

El taxi, al igual que el transporte colectivo, es un servicio. La prioridad la tiene que tener el cliente. El primero que tiene que elegir en qué tipo de auto viaja es el cliente. El pasajero debería poder elegir viajar en un coche sin mampara, que tenga determinadas características. Montevideo puede tener autos que se dediquen a trabajar con un segmento de gente que es la que se está yendo a otros servicios, como los de las aplicaciones.

Tratamos de defender el puesto de trabajo de una actividad de miles de personas.

No puede ser que alguien con una cédula y 900 pesos compre una moto como si fuera un electrodoméstico cualquiera, sin asegurar, sin empadronar, sin libreta, sin nada.