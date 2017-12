Sánchez Padilla tras el final de Estadio Uno: “Todo el que tenía alguna dificultad se podía refugiar en el programa”

El lunes pasado dejó de emitirse un programa que se convirtió en un símbolo de la televisión uruguaya: Estadio Uno. Tuvo su primera emisión el 5 de junio de 1970, y alcanzó el record Guinness como el programa televisivo con más años al aire de manera ininterrumpida. Nos recibe desde su mítica barbacoa.

Hablamos con su conductor, Julio Sánchez Padilla.

Todavía no he entrado en caja ante lo que aconteció en el último programa. Más allá de que yo lo tenía asimilado, pero el día mismo se me complicó mucho.

Sobre el mediodía, mi hija mayor, que tiene 60 años, me llamó para decirme ‘papá, hace 47 años, estábamos en el estudio de Canal 5 viendo cómo empezábamos el programa’. Eso me desacomodó y me hizo sentir emociones que no esperaba sentir en mi vida, sobre todo a los 85 años que tengo.

Técnicamente, la televisión avanza todos los años. Estadio Uno se filmaba con mis propios equipos, lo que hizo que ante la nueva tecnología solo una de las cámaras estuviera acorde. Fue ahí que decidimos que para estar a la altura debíamos volver a Canal 5.

Enfrenté a la directora del canal, que a fin de año dejará de serlo, y punto. Ahí termina el tema. No vamos a volver ni vamos a intentar volver en otro canal. Estadio Uno ha finalizado y finalizó el lunes pasado.

En un momento determinado, uno de todos los directores que tuvo Canal 5 manifestó que el rating que tenía el programa era 0,001: para que uno tuviera una idea de la magnitud de nuestra audiencia, yo dije que eran ocho los televidentes de Estadio Uno.

Todo el que tenía alguna dificultad en algún lugar se podía refugiar en Estadio Uno: la libertad de expresión siempre estuvo en nuestros años de emisión.