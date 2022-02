Sánchez tras comparecencia por incendios: "No se hizo todo bien y si lo decimos nos va a ir mal en el futuro"

Este martes cuatro ministros comparecieron en el marco de los incendios forestales. Recibimos al senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, quien manifestó que "la reacción no fue tan rápida como hubiésemos necesitado" y que "hay mucho que hacer por delante". A su vez, habló sobre la participación de Esteban Valenti en la campaña por el Sí y la denuncia al programa radial La pecera por parte de legisladores del FA, tras la difusión de audios íntimos en el caso de violación a la mujer de 30 años.

Su evaluación sobre la comisión por incendios

Creo que es importante que se realizara la comparecencia. Pensamos en la primer semana de enero que vinieran los ministros para informarle la Comisión Permanente de lo que estaba sucediendo. Luego, con los problemas de los focos y covid se terminó postergando. Si uno escucha la intervención de los ministros dice estuvimos perfectos. Y yo creo que hay algunos elementos de cierta soberbia del gobierno, porque no estuvimos perfectos. Problemas tuvimos, porque por algo tuvimos el mayor incendio en la historia de Uruguay. Tuvimos problemas antes, porque seguramente lo logramos prever esta situación y esto tiene que ver con que lo controles en los campos forestales no se realizaron. La reacción no fue tan rápida como hubiésemos necesitado. Eso habla de los problemas que tenemos. No pudimos apagarlo rápido. Uno tiene que evaluar muchas veces la situación de los bomberos por los cosas que no suceden Lo que teníamos previsto era un déficit hídrico este año e incendios hay todos los años. Estas circunstancias genera la posibilidad de un foco. La capacidad de prevención, el trabajo previo, el esfuerzo desde el estado y desde los privados para mantener los campos limpios para el verano y que los cortafuegos sean cortafuegos, es muy importante. Yo no creo que se hizo todo bien y si lo decimos nos va a ir mal en el futuro. Por suerte no tuvimos que lamentar ninguna vida humana, ni se prendió fuego ninguna localidad, pero habla de todo lo que tenemos que hacer por delante. El Ministerio de Ambiente ha mandado a cortar árboles para alejar de los centros poblados. Tenemos que irnos preparando. Peña no dijo que estaba todo bien. Pero si resumo parecía ser que actuamos bien. Yo creo que hubo un gran esfuerzo de personas para apagar el foco. Lo primero que hay que hacer es reconocer el esfuerzo que hicieron. Se despertó la solidaridad y creo que eso está muy bien. Teníamos un fuego bajo. Si uno mira en muchas zonas donde estuvieron los incendios, la copa de los arboles están verdes y abajo esta todo negro. El sistema de los Hércules, primero tenemos pocas cajas, genera un sistema donde una lanza la caja, explota y genera un efecto lluvia. No es el más indicado para estas cosas. Creo que hubo un error de comunicación. Generamos una falsa idea de que tenemos un recurso que no es el más indicado. No es aplicable para este caso. Habría que utilizar otros elementos. Me parece a mí que hubo una desestimación inicial del incendio. Después, surge el otro elemento, que nos tiene que preocupar a todos, que fue la creación de siete focos intencionales, que si bien no son los focos principales de los incendios, sí generaron problemas a la hora de atender la situación. Eso habla de gente que está mal de la cabeza. Yo creo que esto nos deja todo lo que tenemos que hacer por delante. Lo importante no es echar culpas, sino cómo prevenirlo en el futuro. Tiene que ser un tema que nos preocupe.

La participación de Esteban Valenti en la campaña

Si nos miran de afuera, a veces es poco entendible el uruguayo. Lo que hizo la Comisión fue sumar a un publicista para que colabore. La Comisión tenía un asesoramiento publicitario por parte de una persona que no estaba en el país. Ahora consiguió las capacidades, ideas, propuestas de alguien que esta acá y lo va a hacer bien. Nadie puede dudar que Esteban Valenti va a hacer un buen trabajo. No creo que las campañas se ganen por la publicidad, sino que por la gente que está en la calle militando. Después hay elementos que han surgido que son una victoria. Hay cantidad enorme de gente, que no son frenteamplistas, que no lo votaron, pero que acompañan el Sí. Las personas que inicialmente creyeron que la LUC era maravillosa, cuando la leyó, no estaba de acuerdo. Cuando la gente lee los artículos se da cuenta no quiere que esos artículos estén. Creo que hay elementos fuertes. En el interior hay mucha gente que dice pero cómo. Hay jóvenes rurales que están en listas de esperas de colonización para acceder a tierras para trabajar y vivir en ellas. Para mi hay dos elementos clave. Yo creo que parte de la ley es buena. Incluso voté algunos artículos que luego me di cuenta que con la aplicación de ellos han hecho el incremento de combustible más grande del país. Hay algo que no se está registrando. En los últimos 12 meses generó un incremento del combustible del 33%. En la historia del Uruguay nunca hubo un incremento de es magnitud en 12 meses.

El aumento en el precio de los combustibles

En el 2007 subió un 57% el petróleo. Los combustibles se ajustaron por debajo de la inflación. En el 2017, creció un 38%. Los combustibles se ajustaron un 7% por debajo de la inflación. En el 2020, el petróleo bajo un 30% respecto del 2019. Lo que tenés que tener es una empresa que cuando el petróleo crece, el Estado absorbe ese incremento de precios y después recupera la inversión, para no desestabilizar, cuando el petróleo baja. Lo que no puede tener es una actitud oportunista o corto clasista de decir “ahora que bajó, bájame. Y ahora que subió, subime”. El gasoil desde el 2018 no se ha incrementado. Sí se incrementó en este gobierno un 30%. Esto es un mazazo a la producción. El combustible es el precio de la economía. Si mi salario crece más que el combustible, quiere decir que mi poder de compra no decae. Había incremento de nafta y combustible, pero siempre en el rango de la inflación. Y los salarios aumentaban por arriba. Si mi salario crece por arriba, yo pedo sobrevivir. Ahora dejó de pasar.

La gestión anterior de ANCAP y los precios de los combustibles

Durante los gobiernos del FA en términos reales cayeron los combustibles. La gestión de ANCAP fue perfecta? No. Yo fui crítico con la gestión Eso es una cosa. Otra cosa es el relato que se vendió que ANCAP estaba fundida. Tanto no estaba fundida que en los últimos cinco años dio 200 millones de ganancia, y hoy está dando ganancia. El gobierno sustenta que no incremento los combustibles por el éxito de ANCAP. Mi crítica más fuerte de cómo está organizando esta situación el gobierno, mas allá de los incrementos e incumplimientos electorales, es que no se puede discutir una estrategia de desarrollo con seriedad si todos los meses voy a estar discutiendo el precio del combustible. En casi todos los países que no son productores del mundo lo que termina pasando es una capitalización. En Chile, se ajusta por el PPI, pero tiene bandas de flotación. Te dicen más de eso no va a ser, ni menos de esto tampoco. Eso da certezas para el que va a invertir, el que va a hacer una campaña electoral. Este gobierno ha incrementado de manera desproporcional el precio de los combatibles en Uruguay. Cuando se estaba discutiendo la LUC, el gobierno dijo que se iban a acabar las decisiones políticas e iba a ser objetivo. Ahora escucho a Gandini decir que son políticas. Para nosotros había dos elementos importantes en la negociación. El precio único a nivel nacional. Y que el Poder Ejecutivo fuera el que fijara el precio. Eso nos parecía importante. El gobierno dijo que con eso vamos a ir un proceso paulatino de rebaja de los combustibles. Y utilizó este artículo para incrementarlo. Yo me arrepiento de haber votado eso.

