Sandra Lazo: "No podemos decir que hay un plan de vacunación cuando no hay una fecha de inicio"

La vicepresidenta del Frente Amplio y senadora del MPP se refirió a la comparecencia de la Comisión de Salud Pública realizada en la jornada del lunes en donde se informó sobre la situación sanitaria del país y del plan de vacunación contra la covid-19.

Sensaciones de la convocatoria al Senado del Gobierno

La primera sensación fue compartida en la conferencia y tiene que ver con la necesidad de tener esta reunión. Estuvimos casi siete horas recibiendo información, algunas de carácter reservado y otras que reclamábamos desde el punto de vista necesario. Una de ellas tiene que ver con la negociación para la adquisición de las vacunas. Nos preocupa el primer nivel de atención y de ASSE. Lo de Asse no lo respondió el ministro. Las conclusiones son que si no hay certezas aún sobre la vacuna que va a adquirir nuestro país y no hay inicio o fecha, no hay plan de vacunación. No podemos decir que hay un plan de vacunación cuando no hay una fecha de inicio. No está definida tampoco la vacuna. Esa es una competencia de los gobernantes. Nosotros nos enteramos que había ingresado al fondo Covax ayer. Nos parece que se perdió tiempo y se descuidó acuerdos regionales que permitieran compras en conjunto. Creo que se ganó tiempo, pero no hubo capacidad de aprovecharlo. El FA insistió en tener información de primera mano y en ser partícipe porque cuando solicitamos el ámbito parlamentario, no se nos respondió claramente. No estamos cuestionando el ámbito político académico. El valor agregado de Uruguay es el GACH.

Una cosa es la negociación que sí está acotada. Los gobernantes tienen la obligación de prever cuál es el plan de vacunación. Se dijo que estaban buscando la mejor opción. No es cierto que otros países hayan tomado a su población como conejillos de indias. Nos parece temerario afirmar eso.

Nos fuimos con una sensación contradictoria. No coincidimos en algunas cuestiones que allí se plantearon. Se dice que hay un meseta en el aumento de casos y nosotros entendemos que no. En todo caso lo que ha habido son menos testeos. Se redujeron los testeos y no se está en una meseta. Eso nos deja una alerta. Los testeos deben seguir y continuar y agudizar las medidas si es necesario. Tengo la responsabilidad de transmitir confianza y transmitir la visión de que se está trabajando más allá de la forma en la que se está encarando.

Cuando se dio la modificación del artículo 38 de la Constitución tuvimos matices y matices muy grandes. No podemos desacreditar al sistema político. Juzgar la actitud del presidente lo hago en privado, nunca se me ocurriría hacerlo en redes. Hay expresiones que no son la síntesis de lo que el Frente Amplio piensa. No me sumo a otros tipos de expresiones. No las comparto.