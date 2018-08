Sanguinetti dijo que le ofreció su apoyo a Talvi, pero que él no lo quiso: “Me involucré otra vez porque el paso atrás de Bordaberry dejó un vacío”

Insistió en que no será precandidato y reafirmó que "en tres meses se logró cambiar al partido": "Estamos reposicionados".

El Partido Colorado definirá su candidato a la Presidencia entre cuatro sectores: Batllistas Orejanos (que lleva a Fernando Amado como precandidato), Uruguay Batllista (que postula a José Amorín Batlle), Ciudadanos (que va con Ernesto Talvi) y Batllistas, que tiene como referente a Julio María Sanguinetti.

¿Pero desde qué lugar el expresidente de la República ejercerá su liderago en la interna colorada?

Me involucré y mucho porque el paso atrás de Bordaberry dejó un vacío enorme. El partido quedó en un estado de vacío.

Un bloque muy grande me vino a ver, y dije que acepaba, pero que iba a seguir tirando puentes con todo el partido. Sentimos que el partido está reposicionado.

Cambiaron varias cosas. Primero, estamos en el debate y la conversación de nuevo, porque habíamos desaparecido. Y cambió el humor: había una sensación de desazón e incertidumbre que ha cambiado. En tres meses cambiamos el escenario del partido.

Yo ya dije que no iba a ser más candidato. Porque no quiero que digan que no doy espacio. Y porque me voy a dedicar a una tarea histórica, porque los relatos famosos estaban demasiado instalado con versiones muy fraudulentas de la historia reciente: y me dediqué a escribir libros.

Estuve con Talvi antes de su lanzamiento. No fui a su lanzamiento. Ese era su día y su protagonismo, y no quería ir a robar cámara.

Estoy metido con Batllistas, tratando de que tengamos la mayor representación. En este momento no tenemos una figura que se perfile como precandidato. Nosotros nos congregamos en función de un vacío político, mientras que otros se formaron alrededor de una candidatura. Creo que está todo el mundo demasiado acelerado con el tema de los candidatos: la candidatitis es una vieja enfermedad de la política.

Talvi es una figura interesante que le hace un gran aporte al partido. Hemos conversado mucho. Él ha tenido la idea de seguir con un grupo hasta el final, sin vincularse o aceptar apoyos de afuera. En algún momento le dije que nosotros no teníamos un candidato, que de repente, desde afuera, y sin acuerdos, podíamos apoyarlo. Pero él quiere seguir con su estructura.

Amado está en una punta sí, pero en una punta de actitud, porque no creo que tenga diferencia de ideas. Él está muy encerrado en que no podemos hacer acuerdos y que no podemos ir al ballotage con un candidato blanco. Él tiene su actitud política.

Rescato que en tres meses hemos cambiado y se han hecho concentraciones de gente muy lindas. Creo que la gente que está apoyando a Novick es más bien de origen colorado, pero los vamos a reconquistar.

Si queremos un cambio, el próximo Gobierno debe de ser de coalición. Mi segunda presidencia fue de coalición con el Partido Nacional, y eso nos permitió hacer reformas y derrotar la inflación. Hoy la oposición debe plantear una alternativa al Frente Amplio. Tenemos que construir una real alternativa, y no solamente sumarnos en el ballotage.