Sanguinetti: “El FA se muestra unido como nunca; frente a eso, el fraccionamiento político debilita a la oposición. Tenemos que construir la alternativa”

Consideró que la fórmula colorada debería conformarse entre quienes ganen la interna. "Los liderazgos no se decretan", dijo sobre la figura de Talvi.

Estamos a 31 días de las elecciones internas y la campaña electoral se intensifica. Ya queda levantada la veda y se comienzan a ver los spots publicitarios en los medios de comunicación. En el Partido Colorado, el sector Batllistas cerró un ciclo llamado “Ideas para el 2020” donde los técnicos en las distintas materias presentaron a la ciudadanía el programa de gobierno sobre el que buscarán construir una coalición para vencer al Frente Amplio.

Abordamos el tema junto al precandidato Julio María Sanguinetti.

La campaña publicitaria ya había empezado, pero hubo varios que sí nos portamos bien.

La oposición debe articularse, mostrar una alternativa. El tema no es simplemente Frente Amplio sí o no. El Frente está agotado. Hay un fracaso muy fuerte. Tenemos que buscar una coalición que ofrezca una alternativa real a la coalición del Frente. Tendríamos que hacer un acuerdo antes de octubre.

El acuerdo debería ser en cinco puntos esenciales. Por un lado, la educación. La seguridad. La inserción internacional. La seguridad social y la economía. En eso podemos coincidir, pero las discrepancias van a estar siempre.

En términos generales estamos de acuerdo con las propuestas de Eduy21. Las reformas educativas son siempre una batalla. La educación hoy necesita retomar el espíritu reformista. Se precisa un equipo coherente y convencido, y que el Codicen responda a eso y refleje el pensamiento del Gobierno.

No creo que en la coalición quepa excluir a nadie, si hablamos de ideas. Cabildo Abierto podrá sumarse. Tenemos que construir una fórmula armónica y eficaz. Ellos se mostraron contrarios a la Concertación, y eso no me parece bueno.

Desde mi punto de vista, no es bueno el fraccionamiento político, no mejora el sistema. Los partidos son bastante plurales como para que quepan esas expresiones que surgen. Fraccionar termina en menor gobernabilidad.

En lo formal, ante las dificultades, el Frente Amplio se muestra unido como nunca. Frente a eso, tenemos que construir la alternativa. El fraccionamiento debilita a la oposición.

Yo creo que Sanguinetti va a ganar seguro, pero creo que vamos a ganar todos. Es evidente que ha crecido Talvi: eso no es malo, es bueno. No lo veo mal. No tengo dudas de que Batllistas es la mayoría.

Sustantivamente, hay muy pocas diferencias entre Batllistas y Ciudadanos. Hay detalles nada más. Talvi optó por hacer una cosa distinta por definición propia.

Los liderazgos no se decretan, vamos a ver cómo siguen las cosas. Yo aspiro a la renovación, la impulsé.

En principio debería ser el primero y el segundo la fórmula, y creo que sería lo mejor. Lo que más me anima es que el Partido Colorado será la fuerza decisiva para construir la alternativa.