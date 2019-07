Sanguinetti está “aliviado y gratificado” por el resultado de la interna, no se meterá en la elección de la fórmula y no definió si buscará ir al Senado

"Me siento muy feliz porque creo haber contribuido de un modo importante al resurgimiento del Partido Colorado", reflexionó.

El Partido Colorado está en camino a definir su fórmula presidencial para octubre. El candidato colorado, Ernesto Talvi, dijo en más de una ocasión que el candidato a vice se definirá en base a “consensos” con el ala Batllistas que encabeza Julio María Sanguinetti.

¿Cómo evalúa su participación en la interna? ¿Qué piensa del resultado? ¿Cómo seguirá su trabajo de aquí a las próximas instancias electorales? Abordamos el tema junto al expresidente.

Cuando inicié esta aventura, esta patriada, era porque el partido estaba en un momento de enorme penuria anímica. Salí a defender a mi partido con dos objetivos: lograr que el partido vuelva a ser un factor electoral decisivo e instalar la idea del Gobierno de coalición. Me aproximé mucho a los dos objetivos.

En ese sentido, me siento muy feliz porque creo haber contribuido de un modo importante al resurgimiento del partido.

Fue importante el conjunto de la votación, y eso habla de salud cívica. Quizás eso lo haya provocado algunos elementos nuevos, pero riesgosos, como Sartori. Conozco gente colorada que votó a Lacalle porque no quería a Sartori.

Manini es otra cosa nueva. Mucha gente de nuestra campaña se fue para Cabildo Abierto, que podemos llamarle de familiar militar. Clarísimo pasó en Artigas y Cerro Largo.

También fue interesante la importancia de los debates. Eso catapultó la presencia de Talvi y de Andrade. Otro apunte es que las encuestas esta vez anduvieron bien.

En principio, no se puede excluir a nadie de la coalición para el Gobierno porque de todo excluido se hace un enemigo. Si se quiere una coalición amplia y sólida, claro. El fraccionamiento del sistema político no es bueno porque lleva a la fragilidad.

Lo más importante son los votantes, más que los dirigentes. Cualquier fórmula tiene que tratar de ser incluyente y no excluyente.

Nosotros no hemos propuesto nada y no estamos manejando nada de nada. Lo importante es que no dé la sensación de encierro.

De algún modo, estoy aliviado. Estoy gratificado. Hice lo que tenía que hacer y cumplí mi deber. Ahora empieza otra etapa.

Una fórmula paritaria no debería ser automática, no creo en las mujeres por decreto.