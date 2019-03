Sanguinetti lidera en el Partido Colorado, pero la interna no puede darse por cerrada: “Estos cuatro meses van a ser decisivos”

"Hace un año, el Partido Colorado estaba en 3 % y ahora llega al 14 %. Sanguinetti y Talvi aportaron a ese crecimiento", apuntó Mariana Pomiés.

La consultora Cifra presentó su última encuesta sobre la interna del Partido Colorado, de cara a las elecciones de junio de este año. Repasamos los datos junto a Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra.

Siempre ha sobreestimado la gente que va a votar en las elecciones internas. Como esta interna es competitiva, creo que va a votar más gente que en las elecciones internas de 2014. La elección interna depende del competitivo de la atracción que se genere.

En términos generales, hace cinco años la interna blanca se dio vuelta a partir del comienzo del año. Por más que la diferencia se agrande, sin importar las diferencias, no se puede decir que algo está cerrado. Todo dependa de cómo se muevan los candidatos y sus distintos aparatos durante la campaña, pero sobre todo el día de la elección, cuando la gente tiene que elegir ir a votar.

La interna del Partido Colorado es interesante porque está costando más por el crecimiento que tuvo en los últimos meses. Hace un año, el Partido Colorado estaba en 3 % y ahora llega al 14 %. Sanguinetti y Talvi aportaron a ese crecimiento. Tienen perfiles distintos, y eso aporta, son un buen complemento.

Sanguinetti ha mostrado cierta flexibilidad. Su perfil conocido ya está, ahora está intentando mostrar otra faceta.

Si un candidato no tiene al menos el 1 % de las menciones, no lo ponemos: ese es el caso de Amorín Batlle. En la interna pasada votó mejor de lo esperado y luego llegó al Senado. Pero en los últimos ruidos no ha hecho mucho ruido, y la gente ve a Talvi y a Sanguinetti.

Talvi es un candidato que se está haciendo conocer, casi tres cuartos lo conoce, pero todavía le falta. En el interior ha hecho una campaña activa y personal, y eso es importante.

Estos cuatro meses van a ser decisivos. Que la interna está cerrada es apresurada. Con más o menos diferencia, Sanguinetti está arriba de Talvi.