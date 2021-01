Santiago González: "Se podía llevar adelante una política de seguridad distinta y los números lo demuestran"

El director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior conversó sobre los incidentes ocurridos en la jornada del martes en la madrugada que terminó como dos personas fallecidas en el Comcar y cinco heridos, dos de ellos con quemaduras en el 30 % del cuerpo.

El Ministerio del Interior informó que los delitos se redujeron durante los primeros 10 meses de gobierno, entre marzo y diciembre, en comparación con el mismo período de año anterior. La mayor baja se dio en los homicidios, que pasaron de 336 en 2019 a 266 en 2020, lo que implica una disminución del 21 %.

Disturbios en el Comcar

Muchas veces son problemas de la planchada, de la celda. A veces es por un poco de yerba, porque se metieron con alguien. Esto pudo haber sido por algo así o porque ya se conocen. Hay infinidades de situaciones. Son situaciones muy complejas y se dan incidentes. Estamos tratando de que sean cada vez menores. Estamos trabajando en que haya espacios, trabajo y estudio. Muchas veces el operador hace magia con ellos para darle patio, estudio, visitas. Por suerte pasa cada tanto este tipo de cosas y no es una cuestión normal. Estamos trabajando para que esto no sea noticia. Tenemos un plan social y dignidad que lo estamos llevando adelante. Estamos avanzando en otros planes para que el privado de libertad tenga otra vida.

No todo se contiene dentro de la casa. El tema viene mucho antes en cómo están las rejas, los módulos. Estamos haciendo u cambio de rejas para darle seguridad a todos los privados de libertad. Desde el primer día venimos diciendo que el sistema Penitenciario está en crisis. Estamos cambiando los tres módulos más importantes del Comcar que son el tres, el diez y el once. Tenemos que cambiar el trato con la dignidad hacia el privado de libertad. Tenemos que tratar el tema de drogas, trabajar con el Mides en más salidas, estamos haciendo cosas que no se habían hecho nunca.

Reestructura de espacios

Se está trabajando en el módulo once donde ahí ya había celdas rotas. Con el once también trabajamos en el tres. Una vez instaladas se va a cambar cada celda. Luego se van a hacer camas de cemento. Recibimos gente durmiendo en el piso. Estamos llevando adelante acciones que son básicas para la seguridad del privado de libertad. Lo estamos haciendo con enorme sacrificio. Lo que recibimos es pésimo y lo vamos a cambiar.

Datos sobre delitos de este período

Baja en la movilidad

Hubo una baja de la movilidad en el primer mes. Acá no hubo un confinamiento obligatorio, hubo libertad responsable. La gente que vivía del delito no se quedó en la casa esperando un hisopado. Vendía droga igual porque es la forma de vivir. No es de esa manera porque si no no hubiera habido más de 1350 privados de libertad. Robaban lo que había para poder subsistir como podían. La seguridad es una política de estado y cuando se baja el delito todos estamos mejor.

Nosotros teníamos policías con covid o cuarentenados. El operativo Frío polar trabajamos en el exhorto del distanciamiento social. Tenemos desplegados 1200 efectivos para este tipo de trabajo con el covid. En cada rincón la policía está. Los números son elocuentes. Lo que hay es un cambio en la forma de actuar de la policía. Eso se muestra en la disminución de todos los delitos, estamos en el camino que queremos estar. Vamos a trabajar mañana para bajar los números de hoy y que la gente lo sienta en el día a día. Los delitos han bajado en todos los barrios.