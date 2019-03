Sartori afirma que él hubiera “negociado mucho mejor las condiciones con UPM” y promete generar 100.000 puestos de trabajo

"Espero ganar las elecciones internas", apuntó. En caso de perder, considera que no se ve siendo vicepresidente.

El precandidato nacionalista Juan Sartori lanzó oficialmente su campaña presidencial en un acto realizado en el Palacio Peñarol. Entre otras cosas, considera que los planes sociales “son necesarios”, pero “hay que mejorarlos”, y que para la competitividad en el país es necesario bajar el precio de los combustibles.

¿Cómo espera lograr estos objetivos? ¿Qué opina sobre las encuestas que lo dan tercero en la interna nacionalista?

Su visión sobre UPM

Yo hubiera negociado muchísimo mejor las condiciones. La infraestructura no debería hacer algo que se calcule, es algo que ya debería existir. Hace años deberíamos tener la infraestructura necesaria para que una empresa se instale en el país sin problemas logísticos.

Las inversiones ya no vienen solas como antes, ahora hay que prometerles cosas para que vengan.

El trabajo en Uruguay

Los planes sociales tienen que formar a la gente para que pueda salir de la miseria, no aguantarlos ahí. Tenemos que capacitar y reinsertar al mercado laboral.

Si 100.000 personas más trabajan y no están en planes sociales o seguros de desempleo, a esos se les recauda y se les cobra impuestos.

Veo una injusticia muy grande con los jubilados. A casi todos no les da para llegar a fin de mes. Hay que bajar o sacar los tributos a las jubilaciones, como el IASS.

No creo que necesariamente haya que achicar el Estado. Siempre tuvimos un Estado fuerte y grande que funciona. El problema es que se gasta mal. Nunca recaudamos tanto, pero los servicios nunca fueron tan malos y caros.

No tengo ninguna duda de que se pueden crear 100.000 puestos de trabajo. Los puestos que se perdieron fue porque se subieron los impuestos: lo primero que hay que hacer es volver a bajarlos.

Los números de las encuestas

Voy por más. No estoy contento por el tercer lugar, sino porque la idea que yo tenía y por los recorridos que hago por el país me dan la pauta de que la gente está recuperando la confianza en la política. Espero ganar las elecciones internas.

No sé si aceptaría integrar la fórmula en la vicepresidencia. El cargo no es importante. Yo soy una persona ejecutiva que le gusta realizar y hacer cosas, no sé si tengo la mejor capacidad para dirigir el Parlamento.

No preciso un cargo para existir. No estoy buscando acomodarme.

Si no gano la interna, voy a quedarme para hacer campaña hasta octubre. Mi movimiento tendrá bancada parlamentaria, ediles, candidatos a intendentes.

Todos van a criticar algo siempre. Tengo una libertad económica de hacer esto sin compromiso.

Lo que estoy haciendo suma apoyo de la gente y quizás más apoyo que los que apenas suman 1 %.