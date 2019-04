Sartori: “Si hacer tres llamados es hacer presiones, entonces estamos presionando a todo el mundo, todo el día”

Tras la presentación de su libro autobiográfico, el precandidato nacionalista apuntó: "No podemos seguir perdiendo elecciones, haciendo siempre lo de siempre, con la gente de siempre".

El precandidato nacionalista Juan Sartori presentó en la librería Puro Verso su libro “autobiográfico” escrito en primera persona en el que resalta sus “éxitos” en Uruguay. Según relata el empresario en su libro, el texto fue escrito por él mismo desde que en diciembre de 2018 anunció su precandidatura.

Abordamos estos y otros temas junto a Juan Sartori.

Desde que lancé la precandidatura, que empezamos con el famoso quién es Juan Sartori, se empezó a conocer mi perfil y mi vida, pero también se empezó a decir un poco cualquier cosa. Recuerdo leer cualquier cosa que se decía sobre mí y me dieron ganas de contar y explicar. Así que empecé a escribir.

Tengo ganas de hacer algo por mi país, pero se dice cualquier cosa sobre mí, así que me gustaría contar mi historia con más tiempo: eso digo en la introducción del libro. A veces escribía y otras veces dictaba.

Puse algunos momentos de mi vida que no se conocen muy bien, pero que yo creo relevantes. Uno tiene que tratar de salir adelante, yo sé lo que es empezar de cero. Me identifico en la calle con muchas personas que me dicen que les cuesta salir adelante y que el Gobierno les pone palos en la rueda.

Yo sé de dificultades. No es un libro de autoayuda, pero si a alguno le sirve para tener el ánimo de seguir luchando, mejor.

Mi primer trabajo fue en un hotel, y fue ahí donde empecé a trabajar. Luego pasé a vender libros antiguos y raros que encontraba. Pero todo empezó al terminar la universidad, cuando formé mi primera empresa formal. Y ahí tuve que ver quién confiaba en un joven uruguayo que tenía buenos estudios, pero poca experiencia. En una de las primeras reuniones, una persona confió en mí y me dio un capital para invertir.

Ni siquiera sé si creo en la reencarnación, pero el tema de que soy la reencarnación de Aparicio Saravia en mí salió en un artículo. No me creo la reencarnación de Aparicio Saravia, pero me pareció novedoso nombrarlo en el libro para que se vea cómo se dice de todo. Hay que tomarse las cosas con un poco de diversión y humor.

Tenemos un sistema político que está un poco paralizado y que vive de las críticas y del enfrentamiento permanente. Somos tan pocos y vivimos enfrentados en los temas de siempre. Hay que salir del sistema y ver si no hay temas comunes o propuestas reales. El tema del trabajo es el de principal preocupación de todos los uruguayos.

No es la primera vez que me dicen que algo es imposible o que algo es difícil de hacer. Las fuentes de trabajo se generan en todo el mundo de la misma manera. Hace falta empresas que se instalen y se desarrollen. Para eso tienen que tener condiciones favorables, seguridad jurídica, impuestos relativamente bajo, promociones. Y eso es lo que nos falta. Tenemos que organizar una educación que capacite a la gente para aquellos trabajos para los que sí hay demanda.

Creo estar más preparado que otros desde un punto de vista pragmático para poder traer las inversiones a Uruguay.

Nosotros trabajamos de manera fuerte y organizada para generar acuerdos políticos. Me interesa hablar con todos los de mi partido. Le doy las gracias a Antía por haberme recibido. Solo tengo cosas buenas que decir sobre los otros precandidatos del partido, porque después del 30 de junio vamos a trabajar todos juntos. Si hacer tres llamados es hacer presiones, entonces estamos presionando a todo el mundo todo el día. Con todos los precandidatos tenemos llamados y comunicaciones todos los días, y eso es normal. Tenemos que enfocarnos en la unidad.

No podemos seguir perdiendo elecciones, haciendo siempre lo de siempre, con la gente de siempre.