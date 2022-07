Sayagués Areco sobre contrato de confidencialidad de gobierno con Pfizer: "Haría muy bien en no publicarlo"

El abogado explicó que la confidencialidad era algo necesario en este tipo de contratos, al tratarse de vacunas que no tenían la certeza de su efectividad. Además, el gobierno, de verse obligado a publicar los contratos, tendría responsabilidad civil, no penal.

Enrique Sayagués Areco - abogado

Son contratos de confidencialidad son un contrato como cualquier otro, y por lo tanto pueden ser lícitos o no. Nulo e ilícito no es lo mismo. Nulo es que no produce efecto jurídico, se da cuando no reúne los requisitos que la ley exige para que sea válido, ilícito es cuando viola una norma o la moral.

En el caso de las vacunas, si el gobierno no tuviera facultades de pactar contratos de confidencialidad sería nulo, que es lo que hace Recarey en su juicio. Lo definió muy bien Álvaro Delgado: eso es un disparate.

Si un gobierno no pudiera desarrollar actividades confidenciales no podría gobernar. El gobierno fue forzado a los pactos de confidencialidad, si quería tener vacunas. Recarey, que es un buen juez, pero tiene algunos problemas de concepción, impuso en un fallo, y eso es un grave error, sus valoraciones personales, cuando el juez tiene que someterse a las valoraciones que impone el ordenamiento jurídico y que predomina en la sociedad. Por eso vino el escándalo.

Hay que ponerse del lado de las empresas farmacéuticas: lo dijeron de entrada. Nos piden que les vendamos vacunas que no han culminado su proceso de investigación y adaptación. Creemos que van a andar bien, pero no estamos seguros. Era una tempestad aquello: 180 países. Las condiciones de las ventas son todas distintas. Un comerciante que quiere mantener su empresa firme muchas veces tiene que actuar sin corazón, porque ellos tienen algo que se llama costos. Eran millonarios, no podían jugar con eso. No tenían otra opción que ocultar la información del proceso de venta, porque si a un país le vendía de crédito y otro no, y eso podía generar cuestionamientos.

Si queríamos no comprar las vacunas, podíamos. No es ese tipo de obligación. Si tuviésemos otro presidente, no nos hubiésemos vacunado.