"Se necesitan 100 millones de dólares más; no hay solución ni votándolo porque no alcanza", dijo Bonomi sobre el fideicomiso a asentamientos

El Parlamento está dividido por la Rendición de Cuentas, que ya fue aprobada en Diputados. La interna de la coalición discute, entre otros temas, cómo encontrar un mecanismo para la erradicación de asentamientos, mientras la oposición reitera críticas a un documento que considera que “deteriora” la calidad de vida de los uruguayos. El exministro del Interior dijo que "esto tiene un sentido que empezó con la LUC que es desmerecer el trabajo de Colonización" y que "si se quiere hacer funcionar algo y hacerlo funcionar bien, el peor camino es quitarle los fondos".

La bancada del Frente Amplio también prepara la campaña con la que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y –los diputados- la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga de Hugo Pereira. A esto se suma la detección de un recluso que fue torturado y secuestrado por un grupo de internos del exComcar. El caso fue definido como una “vergüenza” por Heber. Propuesta de aplicar fondos de Colonización a la erradicación de asentamientos

Ni siquiera es desvestir a un santo para vestir a otro. Son 30 millones que se vuelvan a la mejora de asentamientos y para nosotros no da para empezar esos treinta millones. El costo es mucho más. Esto tiene un sentido que empezó con la LUC que es desmerecer el trabajo de Colonización. La LUC resolvió sacar las tierras del BHU y se planteó que se podría tener tierras en Colonización sin habitar en ellas. Nos oponemos tajantemente. Si se dejan de comprar tierras se deja que colonización no opere como está planteado. Es un tema muy discutido desde su creación. En 1948 hubo un sector, Luis Alberto de Herrera aprobó la ley, que lo cuestionó. El instituto sin comprar tierras no funciona. Si hay situaciones a resolver, no se resuelvan quitando fondos, sino mejorando el trabajo. Si se quiere hacer funcionar algo y hacerlo funcionar bien, el peor camino es quitarle los fondos. Hay que mejorar, no desfinanciar. Habrá que preguntarle también al gobierno si hay otra alternativa. Hay varios que dijeron que no iban a votar. La alternativa de usar fondos de FMI, el gobierno no la quiere. No lo he considerado lo suficiente. Lo que dice el presidente es una petición de principios. Si votamos esto no se solucionan los asentamientos. Es insuficiente y lo que dice el presidente no es así porque con esto no se soluciona el problema de los asentamientos. Se necesita, por lo menos, 100 millones de dólares más. No hay solución ni votándolo porque no alcanza.

Investigación de la JUTEP en Antel Arena

En el momento de construcción la situación de Uruguay es otra. Había otro dinero que se podía usar. He notado que cada vez que se plantea un problema hoy, en vez de buscarle una solución, se plantea cómo se hizo antes. No es así y me parece mal. No se puede justificar con cosas que se ha sido antes. Cuando existe un problema y se prioriza, se tienen que destinar recursos. Los recursos que se sacan de Colonización tienen más intención de desfinanciar colonización que solucionar los asentamientos. Ya se hizo con la LUC. ¿Es realmente la intención solucionar los asentamientos? Seguramente la ministra de Vivienda siga que no es suficiente para solucionarlo. Hay un problema ideológico desde el origen. Es un proyecto del Batllismo y la izquierda del momento acompañó el proyecto. Apoyar la recuperación del país posterior a la pandemia no es apoyar al malla oro, sino a los emprendimientos económicos que necesitan una mayor cantidad de recursos para sobrevivir luego que la pandemia pase. Creo que ha faltado apoyo a emprendimientos que ahora se ve que tendrían que haber sido apoyado y no lo fueron. Uruguay tiene aprobado créditos y no los sacó. Llama la atención que Uruguay fue el país que menos invirtió en apoyo a lo que estaba en riesgo, aún mucho menos que el gobierno ideológicamente sostiene otra cosa y, sin embargo, cuando tuvieron la pandemia invirtieron en ella. Es discutible. El que no invirtió entiende que no son prioridades. Al Fondo Coronavirus lo financiaron sobre todo públicos. No se financió con quienes tuvieron grandes recursos, aún en la crisis. Decir que el malla oro es quien va a empujar la economía es un desconocimiento. Se siguió recurriendo al ejemplo cuando es un mal ejemplo.

Ministerio del Interior y la Rendición de Cuentas

Creo que indica falta de planes y falta de recursos, falta de personal. Es cierto, falta personal, pero ni en el presupuesto ni en Rendición de Cuentas hay recursos para contratar más personal. Cuando asumimos había cinco cárceles que estaban en el Sistema Nacional de Cárceles y las restantes en la Policía. Creamos 1500 vacantes civiles, operadores penitenciarios, y 3000 policías. Era un proceso a seguir. Ahora con el presupuesto es al revés. Se transforman vacante de civiles a policías. Luego pasa que hay un mal control de rejas porque el no disponer de gente suficiente lleva a que el policía establece la política de la tranca. Es cierto que muchas veces los operadores penitenciaros tienen una lógica policial. No hubo acuerdo para sacar las cárceles del Ministerio del Interior. El proyecto que no tuvo mayoría fue crear un servicio descentralizado. A eso hay que ponerle un organismo de referencia. Proponíamos que fuera el Ministerio de Educación y Cultura. Había gente que planteaba que fuera el Mides y otros Interior. En el FA había diferencias también. Nunca se pusieron de acuerdo pero nosotros propusimos el proyecto. Al no tratarse una opción diferente, se mantuvo lo que había. Yo me inclinaba por el MEC o crear el Ministerio de Justicia, que es el lugar que naturalmente tenía que ir. La prioridad era sacarlo del Interior. La mitad del proceso estaba hecho. Sacamos las cárceles de las jefaturas, luego con la Cárcel de Florida, que fue la última que pasó de la jefatura, en Artigas ampliamos las instalaciones de la chacra. Quedó prácticamente el proceso. Lo que había que completar era sacar al INR del Interior.

Evaluación de la gestión de Heber

Por una desgracia hereda lo que había. No veo una inclinación fuerte. Veo que el ministro hace declaraciones que se basan en los que la policía le dice. Está actuando de una manera que demuestra que no está interiorizado de lo que pasa en la policía, sino que recibe los informes y los transmite. A veces hay que discernir los que informan y si corresponde con la realidad. ¿En diez días no revisaron el alambrado para ver si era por ahí que se había escapado? ¿En diez días no encontraron el agujero? Luego la Policía científica encuentra ropa ahí. A mí me parece rarísimo. Hay que generar una relación mucho más estrecha con la policía.

Baja de los delitos