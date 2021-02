Sebastián Bauzá: "Aparte de la pandemia tenemos que cuidar otras enfermedades que existen"

El director de la Secretaria del Deporte conversó sobre la reapertura de las piscinas cerradas, las instituciones deportivas y los protocolos. También comentó sobre el caso del Santiago "Morro" García y la importancia del cuidado de la salud mental desde la infancia en el deporte.

Reapertura de piscinas cerradas

Los vestuarios comenzaron haber más circulación viral. El deporte es muy importante que se vaya liberando. Muchas veces el vestuario no se usa solamente para cambiarse, sino para quedarse a charlar un ratito. Hay casos que se dieron en el fútbol y básquetbol que estamos convencidos de que se dieron en los vestuarios. Se sabe que los vestuarios es un foco muy claro. La salud no pasa solo por el covid. Hay que ajustar los protocolos para recuperar ciertas actividades y no solamente desde la salud sino también desde el punto de vista económico. Hoy por hoy no está habilitado el deporte en contacto bajo techo. Eso tiene un costo muy alto.

Acreditación uso de piscina

Instituciones deportivas

Medidas

Nosotros estamos viviendo bajo la ley sobre las no aglomeraciones y eso tiene que ver con el deporte. Muchos queremos volver a os espectáculos deportivos. OFI no recibe derechos por televisión y tiene graves problemas económicos. En el mes de diciembre se dio el caso de que hubo un aforo para ciertos partidos, pero es muy difícil de controlar. Creemos que fue una medida muy acertada. Los números nos están ayudando a crecer ese crecimiento exponencial. El contagio no se sabe si es ahí, cuando se pierde el hilo epidemiológico, no sabemos si fue en la tribuna o ómnibus. El fútbol y el deporte en general es pasión y eso a veces nos hace olvidar el uso de tapabocas al gritar un gol.

El 23 de julio los Juegos Olímpicos comienzan en Tokio si no pasa nada raro. Hace 10 días hubo un Zoom donde tuvimos con la fundación del deporte y nos enteramos de las últimas novedades. ¿Qué es lo que cambió? No será obligatoria la vacunación a los deportistas porque se sabe que para esa fecha en no todos los países estará la vacuna y los que no se podrán vacunar porque la vacuna no llegó a su país no puedan competir.