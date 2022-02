Sebastián Bauzá: "Los violentos que no te respetan son los que no tienen que entrar al fútbol"

Este martes terminará de jugarse la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, un campeonato que comenzó en circunstancias particulares, luego que la violencia reapareciera en escena durante el verano.

El futbolista Nicolás Schiappacasse fue detenido cuando iba al clásico y luego la Fiscalía lo imputó por comercialización de armas en un caso que según la fiscal “es solo el comienzo” de una investigación más profunda. A esto deben sumarse los dos homicidios registrados a principios de enero –un hincha de Peñarol y otro de Nacional– con amenazas de represalias.

También el derecho de exclusión. Algo que yo sufrí en carne propia, que no dejaban que le MI y la policía podían entrar a un espectáculo deportivo. Después, la creación de la lista negra. En la cual se tomar decisión 18 artículos, está reglamentada. Puede ir de 6 meses a 15 años, donde puede haber episodios leves hasta los más graves. La LUC no solo crea estos artículos, sino que también los reglamenta.

Una de las cosas que teníamos planteados es que la frase “que la familia vuelva al fútbol” no sea solo una frase y tomar medidas para que ese sea el camino. Presentamos 4 artículos en la LUC, que fueron votas por todos los partidos. Tienen mucho que ver con que la policía y el Ministerio del Interior (MI) pueda trabajar. Yo viví como presidente de la asociación muchas situaciones de violencia. Cuando me dicen que tengo mala memoria, tengo buena memoria. Siempre discrepé cuando el MI en su momento tomó como los referentes de las barras bravas y le hacían sacar su carné para que controlara las violencias en las tribunas. Yo estaba en contra de todo eso, porque llevó a una lucha de poder. Fuera y dentro de las propias barras.

Hay una discusión y yo no quiero entrar en ella. Pero está claro que lo que paso fue que se dispuso una requisa a un control rutinario. Ese día había 11 personas en la lista negra que se los controló y se los mandó para atrás. Con revolver no.

Que no pasaron dentro del estadio (los casos de homicidio) es gracias a que dentro del estadio se está buscando que no entren los violentos. Por ahí está el camino. Por eso es muy doloroso que un jugador le haya querido dar un revolver a alguien de la barra. Sabemos que Peñarol reaccionó muy bien. Este chiquilín necesita apoyo, respaldo. Un tipo que tenía todo para llegar, termina preso. ¿Qué va a pasar cuando salga? Tal vez cuando salga, puede que lo contrate un club, a pesar de estar en la lista negra porque se respeta el derecho al trabajo.

Antes te podían poner en la lista y no sabían cuantos meses ibas a estar sancionados, por qué te habían sancionado. Hoy hay una Comisión en la Sociedad Uruguaya de Fútbol, dirigida con jueces abogados, y podes llegar a ingresar por medio de las federaciones, del MI o de la justicia. No desde los clubes y no de la Fiscalía. Esta lista hoy por hoy es para las diferentes federaciones y está funcionando muy bien. Después de cumplir los seis meses podés pedir salir, como cualquier otra persona que tiene una sanción.

La FIFA le da la potestad a los árbitros que suspendan el partido. Sé que es una decisión complicada para los árbitros. Están en contacto con los línea, les dice si es offside o penal, pero no están escuchando los audios. Pero sí hay un cuarto árbitro y vedores. El tema es que también el día de mañana no se hagan los vivos, y para hacer tiempo se empiece a gritar, para suspender el partido y tener una ventaja deportiva.

Yo apoye al ministro del Interior desde el primer momento (la decisión de no ceder y no suspender los partidos ante los cosos de violencia). Yo no quiero que pase que la policía se retire de los espectáculos deportivos. La constitución lo dice que el MI tiene que dar la seguridad. Aparte todo se mezcla en el mundo uruguayo del deporte y la política. El Ministerio del Interior y el gobierno tienen que dar respaldo y se tienen que jugar los partidos, organice quien lo organice.

Desde la Secretaria nacional del deporte podemos aconsejar, pero no podemos prevenir. Creo que hay que tomar una medida. Uno cuando va a ver Uruguay, esas cosas no pasan. ¿Hay algún cantico en el partido de Uruguay? Lo que hay es una ola. Está dentro del folklore del fútbol, los canticos, pero no hablar de asesinatos.

Cuando jugamos en final de la Libertadores y Sudamericana, un problema que teníamos con la Conmebol es que no querían que existieran alambrados. La cosa más triste es un alambrado. Para mí la solución es seguir trabajando con la lista negra. Es decir, los violentos que no te respetan son los que no tienen que entrar al fútbol. Tenemos que trabajar toda la sociedad en conjunto porque esto no se logra solo.

A un hincha lo peor que le puede pasar es no ir a ver a su equipo. Hay que sancionar al hincha. Ojo, no todos gritan. Uno puede ir al Campeón del Siglo o al Parque Central y ven que los que están vestidos con la ropa de seguridad son guardias privadas. En las tribunas más importantes se controla, el problema son las tribunas más populares.

El tema de los jueces, no puede suspender los partidos. Hay vedores en los partidos. También yo creo que esta bueno terminar el partido, pero que esa hinchada tenga una sanción, que fue la que gritó un cántico sobre la muerte del otro equipo.