Francisco Legnani sobre contribución inmobiliaria: "No va a haber más aumento de la tasa en esta gestión"

En el comienzo de la temporada Canelones debió afrontar un fin de semana de graves incendios forestales que fueron extinguidos gracias a la acción de bomberos y vecinos de la zona. A su vez, se desató una polémica por el costo de la contribución inmobiliaria, y tanto un diputado nacionalista como varios vecinos señalan aumentos de hasta 40%.

El comienzo de la temporada en Canelones

En cuanto a la temporada de verano, arrancó muy buena. Tenemos entre un 80 y un 10% de ocupación. Con la expectativa con lo que puede ocurrir la segunda quincena. Los primeros días siempre arrancan más fuertes. La segunda y febrero baja un poco. Tiene algunos indicadores no convencionales por la cercanía con Montevideo, que muchas veces en la segunda quincena y en febrero no van a pernoctar a nuestro balneario pero sí van, hacen playa, consumen y se vuelven a la capital u otras zonas del país. En nuestro caso, la no llegada de extranjeros no nos afecta tanto, entre un 80 y 85 que llegan a nuestras costas es turismo nacional.

Los incendios forestales en el departamento

Estamos trabajando con 4 bombas, actualmente estamos atendiendo a 68 familias. Tenemos una línea de comunicación que es 1828, interno 83, donde pueden comunicarse para este tipo de asistencia de agua, tanto para consumo como para producción. Tenemos una reunión donde se va a evaluar la situación para ver si incorporan en otras localidades el tema de la emergencia. Estamos un poco expectantes a ello. Estamos monitoreando a ver cómo sigue. Tuvimos algún corte puntual de energía que se solucionó o está en vías de solucionarse. Llovió, pero no atenúa para nada la situación.

Los incendios nos afectaron fuertemente. Tuvimos 3,4 episodios grandes. Tenemos que extremar los cuidados. Vamos a promover acciones legales, daños y perjuicios, contra aquellos predios privados que tenemos documentado y ya hemos multado, que los mantienen sucios y es uno de los factores que pueden provocar los incendios. Hemos trabajado mucho con bomberos. Hay que destacar primero el trabajo de los vecinos que fue vital para apagar los incendios. Después, el otro punto oscuro es el déficit hídrico que tenemos en el departamento. El bombazo de agua que cayó ayer en Ciudad de Canelones y en otros puntos no lo atenúa para nada. No cambia la situación, y lo estamos atendiendo.

Terrenos sucios que hacen posible los incendios

Son baldíos que no los tienen debidamente cuidados, la vegetación ha crecido de forma desmedida, que arrojan basura ahí. Es responsabilidad de ellos. Tanto zonas rurales como urbanas.

Controles sanitarios en fiestas y boliches

No tienen controles de aforo ni sanitarios. Por suerte en Canelones no tenemos la cantidad de contagios que en otros departamentos. Sí vienen aumentando. Se mantienen protocolos de aforo y demás. Estamos concurriendo permanentemente con nuestro departamento de contralor. Tenemos una situación de 44 camas disponibles en CTIS, 31 ocupadas y una sola por Covid-19.

Las fiestas clandestinas se dan en casas particulares. El dueño es solidariamente responsable con quien organiza la fiesta. Nosotros vamos contra quien organiza la fiesta y el propietario del padrón. En general son menores y convocan a través de redes sociales. Nosotros estamos atentos a eso. No podemos a hacer un seguimiento de la totalidad de las fiestas clandestinas que ocurren. Acá pasa por una cuestión de conciencia y de no concurrir básicamente.

Volvemos a tener la presencia de las famosas fiestas clandestinas. Están ocurriendo ahora en enero también. Exhortar a los padres a que incentiven a los hijos que no concurran a esos eventos. No sabemos la mercadería que allí se comercializa. Los propietarios son sujetos a multas de hasta 300 UR.

Funcionamiento de la vacunación anticovid a turistas

La suba desmedida” de la contribución inmobiliaria

No aumento la contribución. Ajustó por inflación un 7.86%, como lo viene haciendo todos los años. El aumento se produjo en la tasa de servicio vinculada a la gestión de residuos. El impacto del bolsillo del contribuyente es promedio $219 mensuales el aumento. Hasta ahora hemos venido financiado la gestión de residuos con esta tasa con un 50%. Se ajustó una vez en el año 98 y ahora se resolvió ajustar nuevamente por una gestión probada por una inversión fuertísima que hizo el gobierno de Canelones el gobierno pasado. Canelones es el departamento que más recicla en el país. Esa fuerte inversión que está aprobada y destacada por el propio ministro de Ambiente. Esta gestión también está probaba y aprobada por la ciudadanía. El 87% de los canarios y canarias evalúan como buena o muy buena la gestión de residuos en Canelones. Tenemos un departamento limpio que ha invertido y que sigue apostando a la inversión.

Críticas sobre el ajuste de la contribución inmobiliaria

Eso yo no atribuyo mala intención, sino desinformación del legislador que lo plantea. Ya estaba esto antes en la Junta Departamental. Ya compareció nuestro equipo a explicar esto a la Junta Departamental. Fue dos meses antes de que se tratara el fideicomiso. Vuelvo a repetir, no atribuyo responsabilidades. Simplemente me parece que hay que aclarar el punto.

Si yo desgloso el ítem de la tasa y el resto del recibo queda por el ajuste por inflación, no estaríamos teniendo esta discusión. Es puntualmente por el tema de la tasa que sí creció por encima de la inflación. Sí impacta en el bolsillo. Tiene un respaldo atrás de una gestión que está aprobada. La mejor gestión de residuos que está en el país. Promedio a nivel departamental es $219 y promedio a nivel departamental, el aumento, con la tasa son $450 mensuales.

Esa fuerte inversión en el período pasada donde la tasa financio el 50%. La idea es que la tasa logre financiar el 100% de la gestión de residuos. Y a eso apuntamos en este incremento. Lo vamos a estar desplegando en el segundo semestre de este año.

No va a haber más aumento de la tasa en esta gestión. Garantizamos que no va a haber un nuevo aumento. El intendente que viene esperemos que garantice que no va a haber un nuevo aumento tampoco para la que viene.

Dudas, consultas, sugerencias, reclamos pueden hacerlo en área.rentas@imcanelones.gub.uy Tenemos un equipo de recursos financieros abocado a evacuar todo tipo de duda.