Sector de transporte de carga: "Los empresarios planteaban que había una evasión fiscal de cerca de 500 millones de dólares"

La semana pasada, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) realizó un paro general para insistir en su reclamo de que el gobierno reinstale el sistema de control del transporte, un mecanismo electrónico a través del que se puede monitorear y registrar los recorridos de los camiones, el horario que hacen los choferes y la mercadería que transportan.

El sindicato denuncia que en el sector hay alta informalidad, ya que se paga por menos horas de las trabajadas y, al no haber un sistema de control oficial, los empleados tienen dificultades al hacer reclamos.

Los reclamos del Sindicato Único de Transporte

Entregamos una nota explicando la necesidad de reinstalar el sistema que es conocido como el SICTRAC, el sistema integral de control de transporte de carga. Nosotros en realidad no le queremos poner nombre porque necesitamos un sistema que controle realmente, y no que se deje todo a la deriva como hasta ahora. No tuvimos una respuesta del ministro Falero, más allá que tenemos una visión establecida por parte del ministerio en cuanto a las políticas de este gobierno que han sido "suspender", como un sinónimo simbólico porque lo que se hizo fue quitarlo directamente. El sistema de control que estaba establecido y en funcionamiento, por lo menos en la etapa de instalación.

Debilidades del sistema

Entendíamos que se podía establecer el total de la flota la locación de las maquinitas, hacer la prueba y después ver las fallas e ir corrigiendo. Nosotros creemos que no podemos hacer un balance real de si funcionaba o no con solo un 20% de la flota con las maquinitas instaladas. Las problemáticas que planteó en aquel momento el ministro Héber era que habían cuestiones, no se si llamarlo irregularidades, pero él las planteó así, sobre el tema de la licitación para colocarlas. Esos son temas que tendrán que conversar entre los empresarios que visitaron y el gobierno, pero creemos que no es el argumento más válido para quitar un sistema que estaba a prueba.

Problemas que plantea no tener le sistema

Cifra de evasión fiscal

Capaz que no se llegó a la población con la información, pero esto se viene manifestando hace 50 años. Nunca tuvo una firmeza, en ninguno de los gobiernos que han pasado, una firmeza contundente como para decir bueno ponemos un sistema de control. Hasta el pasado cuando se estableció el sistema pero que no llegó a funcionar del todo. Esto demuestra que había denuncias de por medio. A veces no llega a la población lo que hacen los sindicatos porque las noticias se propagan mas fácil si hay un muerto de por medio o un accidente grave. Nosotros tenemos accidentes todos los días. A veces no salen a la prensa porque no son demasiado graves. Hemos ido incluso a Instituto de Derechos Humanos porque entendemos que afecta el libre tránsito de la ciudadanía en el sentido de la tranquilidad. Hay compañeros que dicen que cruzarse con un cambión es casi como jugar a la ruleta rusa en la ruta. Hay muchos intereses de mucho peso económico que determinan que hay una puja y que no se logre concretar el control necesario que debe haber.

ITPC fue quien reconoció la cifra, o que la dio en la negociación en 2017-2018. A partir de allí, hubo una variante. Hoy si le preguntamos al gobierno, maneja otra cifra que es mucho menor. Es una cifra importante, pero que anda cerca de la mitad. La cifra está compuesta de la evasión real que se puede constatar pero también de la que no se puede constatar, por ejemplo con el tema de las horas no aportadas. Después entraron a variar, según el contador de turno, varían las cifras. A nosotros no nos importa tanto el numero en total, sino el hecho de que hay una evasión.

El sistema que planteamos nosotros no llegó a funcionar. Había casi un 20% de la flota con las maquinitas, pero quienes lo instalaron son empresas que normalmente cumplen con las normas. Si se controlaba iban a ver como que estaba todo perfecto. Hay empresarios que les sirve el sistema, pero hay otros que no porque hay una competencia desleal entre ellos. No solo fortalecía la regulación con un beneficio de los trabajadores con un control de las horas, sino que también al al Estado en todas sus ramas y a los empresarios para regular una competencia mas leal, el tema de la tarifa por ejemplo. Así poder establecer una tarifa fija del flete y que no terminen ofertando trabajadores con sus camiones con una cifra que después no le alcance pagarle al trabajador. Terminan afectando la única variable que hay que es el salario de los trabajadores.

No nos imaginamos cuánto espacio físico ocupa en una mesa. Nos basamos en las cifras que nos dieron las empresas cuando empezó a negociarse el tema del SICTRAC. Los empresarios planteaban que había una evasión de cerca de 500 millones de dólares. Dentro de esa evasión está incorporado las horas de trabajo que no le pagan a los compañeros, la evasión por aporte de BPS y todo el trabajo en negro.

Los conflictos por la cantidad de horas trabajadas

No es tanto que las empresas obliguen (a sus trabajadores a hacer más horas del limite legal). El tema de la logística de la carga y descarga en los distintos lugares hace que los trabajadores lleguen con su carga y pasen de un día al otro, y a veces dos o tres días, y no puedan descargar, de repente porque la carga no esta en condiciones para descargar en ese momento o el cliente determina que se tiene que esperar un poco más. Eso hace que los trabajadores salgan de su casa hoy y lleguen dentro de cinco días o mucho mas tarde. Esto hace que los trabajadores no tienen el descanso necesario, todas esas horas no se pagan. Todas esas situaciones afecta al trabajador. No solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental.

Es un complemento muy importante (el SICTRAC). Seria el puntapié para empezar a controlar otras situaciones. Desde los lugares para descansar que no son adecuados, donde no hay camas, baños que no están en condiciones. Hay puertos que tienen baños que no están funcionando y con el tema de la pandemia donde tenemos que tener mayores cuidados con la higiene, estábamos completamente descuidados. Allí se puede tomar en cuenta y buscar soluciones a estos otros temas.