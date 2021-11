Sector de Valeria Ripoll buscará alianzas para mantenerse en la conducción del sindicato

La semana pasada fueron las elecciones en Adeom. La lista de la subsecretaria general fue la más elegida con más votos: obtuvo 1155 escaños y seis cargos de 15. Sin embargo, estos seis cargos no le permiten asegurar su cargo, ya que necesita ocho cargos en la dirección, por lo que requerirá realizar acuerdos con otras listas.

Resultados de las elecciones

Estamos charlando con algunas agrupaciones, por lo menos buscando acuerdos programáticos. No puede ser solo repartir cargos y tenemos que conducir el sindicatos. Nos hemos reunido de manera informal. Esperemos que se refleje lo que fue la votación. Conseguimos una votación histórica, en donde hace tiempo que no se da que una lista registre ese caudal de votos. En Adeom es difícil alcanzar la mayoría en una sola votación porque se da una elección muy fraccionada. Tuvimos la menor cantidad de listas. Se fracciona muchísimo la votación. Generalmente cuando se viene de una conducción, bajás de la cantidad de votos, eso ha pasado, mucho más cuando venís de conflictos fuertes como tuvimos nosotros. Quedó claro que los trabajadores se inclinan hacia esta forma de conducción.

Negociación con otros sectores

El 40 % de aumento de recaudación de la intendencia va a una bolsa y ahí se define en dónde se inclina. El salario base es sumergido, todo lo demás depende de partidas. Lo importante sería alcanzar eso. Eso lleva un costo y esta bolsa puede ir para esa bolsa. Hace más de 20 años que no tenemos aumento por IPC. Es un punto importante para los trabajadores que esa bolsa vaya para ahí. Es u muy buen convenio. Estamos por debajo de la mayoría de los entes. El salario base de un trabajador que entra a la intendencia es de 30 mil base. Las partidas no se cobran en todos los sectores.

Es fundamental que no puede caer el convenio colectivo, que realmente es muy bueno y es el mejor convenio que han tenido los trabajadores. Tenemos el mantenimiento del salario, la generación de una bolsa, presupuestación de trabajadores que nunca lo alcanzaron, la posibilidad de concursar, bajar interinatos. El cuestionamiento más fuerte tiene que ver con la forma en la que se acordó el convenio, que fue por zoom. Cuestiona la forma, pero por la pandemia no se podía de hacer otra forma. Los que cuestionan que se puede hacer mejor llevan 30 años en Adeom y nunca lograron un convenio de estas características. A nosotros nos parece complejo.

Hay sectores con los que nunca podríamos hacer acuerdo. Aníbal es el que tiene el perfil más liviano. A nosotros lo que divide es la defensa o no del convenio colectivo. Además, las nuevas herramientas de lucha, el no desgastar el paro con el paro. Ahí con esas nuevas agrupaciones no haríamos. Tenemos otras dos listas que son las 2011 y la 2404. La 2004 estamos más cerca, tienen un cargo solo. Con esas dos compartimos la defensa del convenio colectivo y el cuidado de las medidas de lucha. Son los que están más cercanos a nosotros en esos dos puntos centrales. Nos pasó lo mismo en el período pasado. Ahora aumentamos los cargos y tuvimos un 80% más de votos. Hubo un aumento en votos y nosotros crecimos exponencialmente.

Imagen de Adeom

No concibo un sindicato que el pueblo con acompañe las medidas. Adeom desgataba los paros y la población no entendía los conflictos. La mayoría de los puntos de conflicto de Adeom tiene que ver con condiciones de trabajo, recorte de servicios, no por salario. La gente no entendía loas reivindicaciones. El trabajador municipal hace miles de tareas. El sector fuerte y organizado como limpieza siempre fue organizado. Apuntamos siempre a la denuncia, pero siempre con pruebas. Un conflicto que generó u antes y después fue el de necrópolis. La gente se horrorizó con las condiciones en las que estaban los trabajadores.

Hoy lo que está en juego es retroceder. No queremos volver a tener el Adeom desgastado, que no se entienda el conflicto. No tiene sentido que haya un conflicto larguísimo en el que se conquiste menos de lo que se perdió en el proceso. La medida de paro es válida, pero tiene que ser la última que tomas, también pensando en el trabajador. Necesitas una conducción responsable, que creo que fue la que tuvimos. Sentimos más respaldo de la gente. La gente entiende lo que nosotros estamos planteando y la recepción la tienen los mismos trabajadores.