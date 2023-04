"Según el resultado de Fiscalía, me voy a atener a qué acciones tomar": dijo el intendente de Artigas tras polémica en su intendencia

En las últimas semanas la Intendencia de Artigas fue noticia, luego de que se conociera que una funcionaria municipal había cobrado cerca de $90.000 por 209 horas extras en un mismo mes. La funcionaria es, además, la pareja de Rodolfo Caram, primo del intendente y hasta hace unos días secretario general. Tras una investigación administrativa, el nacionalista Pablo Caram denunció ante Fiscalía irregularidades en el pago de horas extra a esta trabajadora, mientras que resolvió que su primo Rodolfo deje de ser secretario general y pase a desempeñarse como director de Desarrollo Productivo.

Polémica por funcionaria que cobró cientos de horas extras

Desde el primer momento causó una conmoción grande. La opinión que vale para mí es la de Fiscalía. Fue un caso puntual. Artigas es el dpto. que tiene más obras con el BID y los funcionarios trabajan horas extras.Es un caso puntual. Hay un Artigas cambiado y acá hay mucha obra.

Rodolfo Caram fue 10 años diputado. Es un ingeniero agrónomo. Hubo una omisión. Los funcionarios que debían controlar están ahora en Fiscalía. La intendencia de Artigas es la que paga los salarios más baratos del país. A igual función, igual salario. Según el resultado de Fiscalía, me voy a atener a qué acciones tomar.

Según él, Rodolfo Caram no sabía que su pareja no hacía trabajo extras por las que cobraba. Valentina Dos Santos tiene un equipo hace años. Hoy es diputada. Es una burla mentira que Rodolfo Caram esté ganando el doble, se bajó a más del 50%. No es castigo. A igual trabajo, igual remuneración.