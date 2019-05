Sergio Abreu: “La imagen que dan Sartori y Manini Ríos son expresiones a la uruguaya de quejas sobre el sistema”

"Hoy el problema de Uruguay es la gestión", apuntó el dirigente nacionalista, que se sumó a la precandidatura de Luis Lacalle Pou.

A pocas semanas de las elecciones internas, se siguen generando movimiento e incorporaciones en los partidos políticos. En las últimas horas el exministro y dirigente nacionalista Sergio Abreu se sumó al Espacio 40 del sector Todos, del precandidato Luis Lacalle Pou.

Fue uno de los competidores de la interna blanca en el año 2014 hasta que en abril de ese año, a menos de dos meses, decidió dar un paso al costado y apoyar a Lacalle Pou.

Nunca me fui de ningún lado. Soy un hombre de partido. Democracia sólida con partido débil no existe. Me siento un hombre del Partido Nacional.

Yo fui precandidato a la Presidencia, y dejé por una razón sencilla: no iba a hipotecar a mi familia por este tema. Hace un año dejé de pagar mis deudas.

El Partido Nacional tiene las deficiencias humanas que tiene cualquier partido político. Me parece un grave error pegarle a Sartori. Lo que legitima a un candidato son los votos. Hay que respetar a cada uno en la contienda electoral.

La imagen que da Sartori al igual que Manini Ríos son expresiones a la uruguaya de quejas sobre el sistema, que tiene enormes dificultades.

Hoy el problema de Uruguay es la gestión, cómo gestionamos los recursos públicos. Uruguay tiene que tener su visión, que debe ser bisagra.

Los países no tienen amigos, tienen intereses.