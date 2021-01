Sergio Botana: "Estamos sosteniendo una prohibición que no tiene su razón de ser en la estadística"

El senador del Partido Nacional conversó sobre el proyecto de la prohibición de la tolerancia 0 en alcohol, de estadísticas internacionales y los beneficios para distintos sectores del país si se logra sacar la prohibición.

Proyecto integral

Una inversión importante donde 30 mil dólares por cada hectárea, tenemos que tecnología nueva, nuevos equipos, superar un endeudamiento de 13 millones de dólares, tenemos que conseguir los acuerdos internacionales que permitan que nuestros vinos ingresen a los mercados mundiales sin pagar los aranceles que son altísimos y dentro de eso una ínfima parte del proyecto integral que lo compone un artículo referido la prohibición que se mantiene en Uruguay sin mantener los impactos que debe tener. No ha cambiado la curva para nada. Desde el punto de vista de la accidentabilidad no es negativo, pero tampoco ha tenido un impacto positivo importante. Antes y después de la prohibición del 0,0, en el 93 % de los accidentes colisionados no existe alcohol. En esta cifra de la que estamos hablando entre el 0 y 0,3, es apenas en el 1 % antes y ahora sigue siendo igual la presencia del alcohol en sangre. Quiere decir que estamos frente a una norma que no ha conseguido lograr el objetivo de mejorar el tránsito. Vamos a tener que crear una figura penal para el que transforma un auto en un arma o el que anda en exceso de velocidad que es el genera los problemas más graves. Le puedo hablar de la evidencia internacional también. Si usted mira todos los países de Europa que tiene 20 veces menos de accidentes y muertes, existe una habilitación hasta 0,5 % en Francia, Bélgica, Holanda y España. En Italia, Inglaterra e Irlanda 0,8. Todos menos con muchos menos accidentes y muertes. Estamos sosteniendo una prohibición que no tiene su razón de ser en la estadística. No dice que la prohibición se justifique. No estaría mal mantenerla.

Estadística

Lo que sucede es que no ha cambiado nada. Los accidentes con lesionados de los que hay datos, del 7 % antes y ahora son de los que tuvieron alcohol en sangre. ¿En qué ha cambiado? Si el porcentaje sigue siendo el mismo. Estoy hablando de algo que a veces a algún año llega al 1 %. Tampoco me voy a poner a justificar ni defender a alguien que convierte a un auto en un arma. Si alguien toma y toma y sale a manejar es un inconsciente. Cuando se ensucia la estadística con una cuestión política, todo se complica. Un cambio cultural no tuvo buena consecuencias en realidad, ni siquiera para la defensa de la vida. Si los datos son tan fáciles de interpretar, cuando yo le mande la serie y antes de que tuviera el 0, existía el 93 % sin alcohol, el 7 % con presencia de alcohol, y esta categoría de la que hablo yo hablo el 1 % o menos. Dentro de décimas. No me gusta jugar con los datos. Los datos objetivos dice que no hubo éxito con la medida en Uruguay. Si los países de Europa tienen 20 veces menos accidentes y lesionados graves, todos ellos habilitan hasta el 0,5 quiere decir que la causa está en otro lado y que si no atacamos la verdadera causa que es estudiarla estadísticamente, la falla mecánica y el exceso de velocidad. Hay que generar un rápido quiebre de esa estadística que tiene Uruguay. Aquel que ande con exceso de velocidad dentro de una ciudad, tampoco que si se pasa del límite de 45 o anda a 48, pero donde ande en una velocidad que pueda generar peligro con otra vida, que vaya preso. En el Uruguay nos vamos a quedar con la causa que es el tema de la falla mecánica.

Beneficios

Al sector gastronómico y turístico. Mucho de esos turistas vienen y cuando van a un restaurante y salen, tienen un problema. La venta de vino aumentará a medida que la gente tome una copita de vino y luego maneje con responsabilidad. No pueden tratar de barrer a todo el mundo como un irresponsable. Los responsables siguieron siendo los mismos responsables. No nos pongamos en este caso específico, no debemos con la mala política de andar controlando y presidiendo a los buenos, mientras creamos leyes para proteger a los malos. No hay recursos para seguir a los malos o los delincuentes porque gastamos todos los recursos por perseguir a la gente buena. ¿Algún día le controlaron para ver cuánto llevaba de porro? Si alguna a todos lo pararon para hacerle control de espirometría. Al porro no lo controlamos. Estados Unidos no considera esa evidencia. Yo no conozco la fuente de información que buscó esta gente y buscó La Diaria. ¿Por qué EEUU sigue manteniendo el 0,5 o en otros estados el 0,8? No me va decir que los estadounidenses que son durísimos con este tema de tránsitos. Ellos han estudiado todo. Cuando hablamos de disminuciones, bajó la incidencia, el 1 % al 0.8 %, bajó 0.2 cada 100 y después volvió a subir. Sinceramente esto hay que manejarlo con cifras latentes. Tengo mucho respeto al ministro y su opinión. Antes de la presentación de la ley, vamos a conversar con Salinas. Es un hombre que habla con seriedad todas las cosas, así como otros ministros. Los que miramos con estadística y no jugamos con los números vamos a conversar.

Proyecto