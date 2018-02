Sergio Botana: “Los funcionarios no están contratados como cargos de confianza”

Trascendió que el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, reintegró a 202 funcionarios municipales sin concursar, luego de que Pedro Saravia desvinculara a 410 funcionarios en 2015. Lo calificó como “un acto de justicia”.

Reintegro de funcionarios municipales

Lo único que hice fue reintegrar gente necesaria para la administración. Si llamo a otros después me quedaría con unos y los otros, que reclamarán ante la Justicia y los tendría que reintegrar. Entonces quedaría con el doble de la gente: tendría que pagar indemnizaciones a 202 personas.

Hubiera tenido que retomar porque la Justicia les daría la razón de que el trabajo era suyo. Duplicaría plantilla y hubiera tenido que pagar indemnizaciones. Me pareció la manera más responsable de todas.

No reconocí que alguna contratación se hubiera escapado de las normas, eso lo dice el periodista. Nunca dije que fue un acto fuera de la norma, fueron reincorporadas. Se siguió el procedimiento para contratarlos cada uno en su momento. Incorporé a los 202 funcionarios que tenían algún tipo de razón.

El exintendente de Cerro Largo, Pedro Saravia, respondió a las declaraciones de Botana sobre la incorporación de funcionarios.

En Cerro Largo incluso se hizo un Consejo de Ministros para tratar de sacarme, pero el resultado fue el que fue. A Saravia no le queda un solo edil. Dentro del Partido Nacional no me han dicho nada, todo el mundo sabe de esta situación.

Este mes que pasó cerramos una rendición de cuentas y yo cierro siempre en el orden del 40 % de mi presupuesto como inversiones. En este periodo va a andar cerca.

Ganamos un tercio de lo que ganaba el intendente antes de que llegáramos. En los teléfonos celulares, si los funcionarios se pasan de los $1.000, lo pagan. No usamos transporte oficial.

Los funcionarios no están contratados como cargos de confianza. Como los reincorporamos directamente, reparando una situación de injusticia, el Servicio Civil los registró de esa manera.