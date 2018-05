Sergio Israel y cómo Tabaré Vázquez recibió el gobierno de parte de José Mujica: “El presidente no va a polemizar”

Un adelanto del libro “Tabaré Vázquez: Compañero del Poder” publicado en el semanario Búsqueda indica que el actual presidente de la República dijo haber recibido el gobierno de José Mujica en 2015 en peores condiciones que con Jorge Batlle en 2005.

El periodista y escritor Sergio Israel, autor de este libro, habló con Desayunos Informales.

Lo que más me interesó del libro fue ver cómo ser movió como político. Dijo que no lo declaró y creo que es un buen ejemplo porque una de las cosas que aprendí de Vázquez en la investigación- en la que entrevisté a unas 100 personas- es que una de sus virtudes es la ambigüedad. En este caso es clarísimo que dice ‘no lo declaré’ porque no quiere entrar en la discusión de fondo.

Él dice que la transición no fue fácil. Es como un efecto de Big Bang, en el que empieza de cero. Es una explosión, pero Vázquez tuvo que encaminar su gobierno teniendo a Mujica como jefe de la bancada más fuerte.

Los vazquistas tienen una imagen de ser metódicos, porque Vázquez tiene una forma así. Mujica es totalmente diferente. Vázquez llegó para ordenar, porque es más riguroso. Vázquez y Mujica se precisan mutuamente. Además está Topolansky en el medio.

Vázquez siempre se ve de afuera en la política. Se instala con su personalidad y criterio desde el primer día. Tiene su criterio para todo pero en algunos casos escucha a su fuerza política.

A veces la clase media académica mira a Vázquez entre paréntesis. Si bien tiene un equipo de ministros de la integración de los partidos, ninguno es dirigente político. Ya tiene un equipo que no refleja lo político.

El hecho de haber integrado la masonería le da una fortaleza casi mágica, lo que usa con inteligencia. Cuando va a la Masonería a dar una conferencia lo hace como si fuera a Conaprole. Tuvo tres comandantes del Ejército masones al mismo tiempo.