Los maestros se preparan para un nuevo comienzo de clases, en el medio de la polémica por la fecha elegida por las autoridades.

Abordamos el tema junto a a Elbia Pereira de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Cuando surge en prensa los dichos de la directora general, la federación se puso en comunicación para que se aclare cuál es la situación. La directora dijo que no ha habido ninguna resolución distinta a lo que se venía teniendo en cuanto a justificaciones de inasistencia. No hay ninguna resolución nueva que tenga que ver con el feriado de Carnaval.

Aquel padre que tenga una justificación para la ausencia de su hijo el 1º de marzo, será igual que para cualquier otro día durante el año.

En diciembre cuando tuvimos contacto con la fecha del comienzo de cursos, le manifestamos al Codicen que lo más lógico era que se diera el 6 de marzo, una vez culminados los feriados. Pero eso no fue posible. Pero no por el maestro y el funcionario, que ya están todos en las escuelas, sino por los niños, que comienzan un viernes y luego hasta el miércoles de la otra semana no vuelven a tener contacto con la escuela. Y ahora se genera la polémica por la justificación.

Si las clases comienzan el 1º de marzo, todos los niños deberían estar el 1º de marzo en clase. No es lo mismo el inicio que el reinicio. El maestro va a tener que reeditar un abrazo de bienvenida el día. El compromiso de los maestros va a estar una vez más como en tantas circunstancias.

Al día de hoy, hay 240 cargos en Primaria e Inicial que se están ofreciendo al segundo cargo de maestros. Si se desvinculan 1.000 e ingresan al sistema 700, hay un desfasaje en la cantidad de maestros que hay que atenderlo.