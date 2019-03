“Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotras: el paro y no estar en nuestros lugares de trabajo es para visibilizar la importancia que tenemos”

"Está en discusión la democracia sindical y el machismo dentro de la institución sindical", apuntó la dirigente sindical Lorena Lavecchia.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, se realizará a las 18:00 horas una marcha por el centro de Montevideo que terminará en la explanada de la Universidad de la República. Habrá diferentes consignas: la Intersocial Feminista se movilizará “ante el fascismo, más feminismo” y la Coordinadora de Feminismos llevará la consigna “Huelga feminista. Memoria de lucha, día de paro, tiempo de rebelión”.

Sin embargo, en el sector sindical se desató la polémica por la postura del PIT-CNT ante el paro y la marcha de este 8 de marzo. Abordamos el tema junto a Lorena Lavecchia (dirigente de AEBU).

El primer problema es la educación y el presupuesto que hay para la educación. Si no empezamos a educar a las personas en el tema de la violencia y hacemos cambios estructurales, como en la pobreza, las cosas no cambian. Los temas van de la mano.

Los errores puntuales que hay terminan con la muerte de una mujer. El tema de los femicidios debe ser atacado de raíz, y esa raíz está en los niños. Implica al presupuesto que da el Gobierno para la salud y la educación, y no solo para reprimir cuando las cosas ya pasaron. Tiene que haber una definición política del Gobierno de hacia dónde va a ese dinero.

En el 2018 se juntaron firmas, pero no para que se decretara el paro de 24 horas. Plantamos que las compañeras que quieran parar 24 horas tengan el apoyo del sindicato, entendemos que cada mujer debe hacer su proceso a su tiempo. El paro de 24 horas es para visibilizarnos. Si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotros. El hecho de no estar en nuestros lugares de trabajo es para visibilizar la importancia que tenemos.

Está en discusión la democracia sindical y el machismo dentro de la institución sindical. Compañeras del sindicato de AEBU sufrieron presiones por parte de otros compañeros para que no pararan. De las cientos de trabajadoras que iban a parar ya no van a ser tantas producto de esa intimidación que sufrieron.

En el medio de la discusión de que queríamos parar solo las mujeres y durante 24 horas, sale el afiche: muestra lo que simbolizamos las mujeres para la organización sindical. Necesitamos cambios estructurales.