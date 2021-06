Silvia Emaldi: "Descartamos que por falta de personal en UTE haya apagones del 70 % del país"

La cantidad de clientes de UTE que tienen más de dos facturas impagas se multiplicó por nueve desde el inicio de la pandemia, debido a las dificultades económicas surgidas por los cierres de actividades y las restricciones a la movilidad decretadas por el gobierno. La presidenta del ente se refirió a la actuación de la compañía frente a este escenario.

A esta situación, se suman dificultades planteadas por las gerencias del organismo y el sindicato por la cantidad de funcionarios que se jubilan, lo que podría traer consecuencias en la calidad del servicio de no tomarse medidas.

Apoyo a pequeñas empresas

Lo que hemos decidido es comenzar con una comunicación para la primeras 1500 y luego continuaremos con el resto. Si bien las oficinas están abiertas, están con el aforo del 50 %. Hemos acotado el primer universo a los 1500 y luego tienen 15 días. Si no se comunican, estamos interactuando con ellos. Es lo que queremos, tener presencia y en los casos que están cerradas debemos gestionar para no generar IVA y otros perjuicios.

Me consta porque ha sido publicado en medios de prensa. UTE viene acompañando al sector de las pymes, industrial y al sector residencial en los particulares. Respecto a los particulares, hicimos una financiación de clientes deudores de la empresa para que pudieran ir poniéndose al día para no realizar cortes. En cuanto al sector de pymes, tenemos unos 4000 clientes en situación de corte y el análisis que se hizo fue que 1500 cumplen algunas de esas condiciones. Tuvieron un consumo mayor en el año 2020 que en el año 2019 o debían más de 14 facturas o son empresas que en los últimos tres meses no han tenido consumo, por lo que da la pauta que han cerrado. Se les envió una comunicación. No se les cortó. Se les informó de su situación de duda para que se comuniquen y así hacer la refinanciación hasta 24 cuotas que la empresa tiene establecido. Pasados los 15 días en que los invitamos a comunicarse con nosotros, ahí se tomarían acciones. El objetivo de UTE es que se comuniquen con nosotros. Es deber nuestro hacer las gestiones correspondientes. El objetivo no es cortar. Se han realizado cortes en algunos grandes clientes que no han realizado el pago bajo los mecanismos que hemos establecido. Todos se han acercado a financiar porque la empresa es muy flexible para ello. Todas las medidas de apoyo a los sectores castigados por la pandemia las hemos hecho. También para sectores hotelería, salones de fiesta, deportes, también estuvieron incluidas en este último beneficio, para todos aquellos que tenían consumos menores al año 2020. Seguimos apostando a la regularización, financiación y que nuestros clientes pueden contar con el servicio.

Tarifas de UTE

A cada cliente que por su ratio de consumo puede servirle, se le manda una carta personalizada para que reciba la información. Viene en un ritmo que puede tener más adhesiones. Uruguay se caracteriza por cumplir los contratos. Yo quisiera también hacer gestiones para bajar las tarifas. Las primeras acciones que hacemos son en base a estas posibilidades como tarifa inteligente. Si no la usamos en el mercado interno, la exportamos. Ya llevamos 100 millones de dólares, o sino la perdemos. Finalizada la pandemia vamos a comenzar con un plan de reducción de pérdidas para hogares que pudiendo pagar, no lo están haciendo o tienen los medidores adulterados. Vamos a comenzar finalizada la pandemia con el millón de clientes con aquellos que pudiendo pagar, no lo hacen. Vamos a hacer un bono también para zonas vulnerables.

Comunicado del sindicato sobre probables apagones

No prevemos que se vayan a dar. El informe que difundió el sindicato y que fue solicitado por el directorio, fue para que ingrese un funcionario por cada uno que se nos retira. En algunas instalaciones si no se completa la plantilla, pudiera haber una afectación del servicio, dice. No es así. No coincidimos. Hubo en Uruguay hubo un corte masivo derivado de algo en Argentina, pudiera haber algo similar, pero no por parta de personal. Estamos en negociaciones con OPP para que nuevos funcionarios puedan cubrir a los que están en edad de jubilación que son 1400 funcionarios que en cuatro años se estarían jubilando. Estamos poniendo énfasis con OPP en esta situación. Descartamos que por falta de personal haya apagones del 70 % del país. Se sacó del contexto. Era en un lugar, en una subestación Palmar. Si ahí no se repone, podría haber… son cinco funcionarios. La calidad del servicio no está comprometida. Día a día trabajamos para hacer una mejora de servicio.

Estos 954 funcionarios deberían entrar entre 2022 y 2023. Ese informe lo solicitó el directorio. En función de eso se comenzó con las negociaciones con OPP. Estamos trabajando para pedir una excepción para UTE en 2022 y 2023. Aunque no entren todos los funcionarios que esperamos, esos cortes no van a pasar. Todavía quedan muchas instancias por delante-. El servicio no está comprometido. Es un comentario de una línea del informe que se dice que si no se repone en la subestación Palmar, ocurriría eso. Esto es de muy baja probabilidad. De los primeros ingresos que tengamos, van a ser dirigidos para esa subestación.