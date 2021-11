Silvia Emaldi dijo que "se está llegando al récord histórico de venta de energía" de los últimos seis años

UTE generó una ganancia de 385 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2021 según el último balance publicado por la Bolsa de Valores de Montevideo. Entre julio y setiembre de este año la empresa tuvo un fuerte salto en los ingresos producto de las ventas de energía hacia el exterior particularmente a Brasil a raíz de las sequías que sufre el país norteño y que también afecta a Uruguay. Silvia Emaldi habló sobre los cambios y motivos que generaron las ganancias de UTE y la exportación de energía a Brasil. También conversó sobre el criterio para fijar tarifas de UTE y la producción de energía renovable en Uruguay.

Los cambios y motivos que generaron las ganancias de UTE

Centrales térmicas encendidas

Tarifas

Hemos bajado en este año en todo servicio que esté en el plan inteligente que esté en el triple horario. En términos generales los números de ahorros es de un 15 %.

Se está analizando en este momento todo lo que son los costos y egresos e ingresos que se prevén en el año próximo. La definición cuál sería el tarifario, que no le corresponde a UTE, sino al Poder Ejecutivo, pero sí UTE le da un informe de cuáles serían. Una paramétrica en la que el Poder Ejecutivo la tomará y verá.

En este año el ajuste de tarifas de UTE fue de un 5 %, cuando sabemos que la inflación sabemos que está en el 7 %. UTE ha bajado y está bajando las tarifas. Estamos haciendo planes especiales de tarifas y otro que tiene que ver con los sectores más vulnerables.

Desde el punto vista técnico lo que explicitamos son nuestros costos e ingresos. Cuánto eso puede derramar en un lado y otro es resorte del Poder Ejecutivo.

El equipo técnico financiero de UTE aún no presentó al directorio los números del año próximo. Estamos en el término de suposiciones, aún no tenemos la información con evidencia empírica para decir que sí o que no. La aplicación de tarifa es del Poder Ejecutivo, no de UTE.

Las fuentes disponibles que tenemos son las inversiones que se han hecho en el momento. Lo que es microgeneración en el país hay varios megavatios instalados. Uruguay instalará panales solares a lugares donde no es posible llegar con la red. El año próximo comenzará con una obra con su primer parque solar multi voltaica en Punta del Tigre.

El compromiso de Uruguay sigue vigente, está en los primeros lugares del mundo en lo que es la consideración de la sostenibilidad ambiental, la seguridad energética y equidad energética Hace poco recibimos el ranking del consejo mundial de energía, donde en 2021 posiciona a Uruguay en el lugar 13 por la evaluación de estas tres variables y está primero en Latinoamérica. En el ranking mundial le sigue Brasil en el lugar 26 y esa posición número 13 nos posiciona mejor que Italia, Portugal, Australia, Japón y que entre otros.

Quiero que llueva. La interconexión eléctrica existe, con Argentina la tenemos desde los años 70’. Con Brasil hubo operativas por Rivera, ahora más cerca de Melo, el sistema eléctrico de la región se apoye en situaciones de crisis.