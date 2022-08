Silvia Nane: "Cuánto más fuerte en materia institucional sea la INDDHH, mejor democracia vamos a tener"

La elección del nuevo directorio de la Institución de Derechos Humanos, una negociación que ha generado cruces entre oficialismo y oposición en estos últimos días y que, como ya se había adelantado, no se llegó al acuerdo necesario. La senadora del Frente Amplio, expresó que "tenemos que velar por un fortalecimiento institucional" y "no podemos tener una INDDHH que esté dirigida por la afiliación política partidaria de sus integrantes".

Renovación del directorio de la INDDHH

No es una cuestión de nombres, porque esto no es una elección de personas, esto es una elección de aquellas personas cuya competencias interactúen mejor en un directorio colegiado de la INDDHH y defensoría del pueblo. No hay un menosprecio por las personas en sí mismas, ni una valoración personal, la INDDHH es una institución técnica por lo cual ese directorio tiene que estar conformado para que la institución pueda cumplir con su mandato legal y cumplir con las competencias asignadas por ley. Cuánto más fuerte en materia institucional sea la INDDHH mejor democracia vamos a tener. Cuánto más independiente el control de las atribuciones que le da la ley es mejor para toda la ciudadanía. Tenemos que velar por un fortalecimiento institucional. La INDDHH designa su directorio desfasado de las elecciones nacionales que determinan los cargos de representatividad política, eso es para que justamente un consejo de la institución es que termina abarcando dos periodos de gobierno y eso es justamente parte de la idea de independencia. No podemos tener una INDDHH que esté dirigida por la afiliación política partidaria de sus integrantes.

Lo que intentamos fue hacer la formación de ese colegiado para la INDDHH, considerando quienes complementan y cómo se complementan entre sí los saberes. La INDDHH y defensoría del pueblo, que a veces es una partecita que nos olvidamos, tiene una labor importante tanto en la defensa como en la promoción de los derechos humanos. Si ustedes miran el artículo 4 de las competencias que la ley le asigna a la INDDHH hay muchas cosas, quizá lo más conocido de lo que ha sido el trabajo de la institución es de repente las cuestiones de la memoria del pasado reciente, pero la INDDHH tiene como mandato legal también velar por la ley de salud mental, observar políticas de infancia y la ley de no discriminación, observar algunas líneas que tienen que ver con mecanismos de la tortura, tiene dos o tres ejes transversales que son importantes, el eje étnico-racial, el eje de género, el eje de la diversidad sexual, entonces es una institución abarcativa que tiene además su pilar fundamental en que las resoluciones que la institución brinda no son vinculantes en materia judicial. Para poder que eso tenga un peso moral en la comunidad que somos como sociedad, tiene que tener una prestancia técnica que sea avalada, esa es la cuestión. La institución no es UTE o Antel, no es la OSE, donde Uruguay tiene una tradición de multipartidismos en la composición de sus directorios, pero desde qué punto de vista, desde que la oposición controla al gobierno y está muy bien, pero la INDDHH no es eso.

Ellos anunciaron que iban hacer una impugnación del acto administrativo con el cual se formó esa lista. Está en todo su derecho de hacerlo. Es una interpretación que tiene dos miradas. Lo que pasa es que una de esas miradas viene por el hecho de que en la primera constitución del directorio aún no estaba formado el registro de organizaciones sociales y entonces por eso fue que se habilitó la cuestión de que los legisladores y legisladoras pudiesen incorporar candidatos. Estoy dando mi visión del artículo. La cuestión es que cuando uno propone, uno tiene que proponer de acuerdo al artículo 45 y 46, una de las cuestiones dice ‘persona con notoria adveración’. Que la posibilidad esté no quiere decir que uno la use para después determinar un directorio que responda a una afiliación política partidaria, esa fue nuestra visión y fue así como actuamos. Ninguno de los legisladores del FA propuse nombres. Tomamos los que habían sido propuestos por las organizaciones civiles.

No llevamos nombres aislados, sí es verdad que priorizamos aquellos candidatos y candidatas que habían sido propuestos por las instituciones sociales porque nos parece que ese el espíritu del artículo 39, que es el que dice cómo se realizan las postulaciones. Para nosotros el verbo postular es para las organizaciones sociales y para los legisladores quienes pueden recibir las postulaciones. En ese entendido y además en el entendido que el artículo 39 determina las postulaciones, no se puede leer solo, hay que poder leerlo en el artículo 45 y 46 de la ley que dicen quiénes pueden ser postulados y no por quienes.

Las posibilidades de los acuerdos estaban bastante mermadas cuando llegamos ayer a la asamblea general. Hubo algunas declaraciones de algunos de los legisladores de la coalición de gobierno que habían dicho que en realidad no se habían juntado nunca a juntar los currículos, que no los habían estudiado en profundidad. De lo que yo les puedo hablar es del trabajo que hicimos en la delegación de la bancada del Frente Amplio, estudiamos los curriculums exhaustivamente. En lo personal describí cómo había sido el método que me había fijado, dónde habían mirado la investidura académica, si habían hecho investigaciones, la formación profesional en derechos humanos, cómo contribuía cada uno de los candidatos y candidatas a las competencias que le son asignadas por ley a la institución, a los componentes del plan estratégico, hicimos una evaluación. Una de las cosas que quiero destacar como bancada del Frente Amplio, llevamos a la votación, fue el colegiado entero. La INDDHH funciona con un consejo colegiado y a nosotros nos parece que en ese consejo tenía que haber una contribución de cada uno en las diferentes competencias y que las demás tienen cooperar entre sí.

Elección directorio

Hay varios de los candidatos que no cumplen con un criterio, que para nosotros hecho de esa manera sistemática. Puede tener errores, discutir los criterios, pero me parece que lo que no se debe discutir son nombres. Puede haber gente que tenga muy buena voluntad, pero esto no va solo con la voluntad, y el directorio tiene que funcionar como un colegiado.

Para mí la INDDH es una institución independiente de los partidos políticos porque allí radica su fortaleza. En mi evaluación no me da el score de idoneidad que para mí solicita la ley porque no tiene las competencias suficientes para poder colaborar con las competencias que le son asignadas a la INDDHH por ley.

La directora actual que si ustedes saben está cargo de toda la formación de la INDDHH, una persona que ha trabajado en esa materia. No puedo refutarle algo al senador Penadés algo que él vivió y yo no viví, sería algo irresponsable de mi parte.

Declaraciones sobre Burgueño

Me parece que fue una interpretación errónea o algún caso de comprensión lectora, pero no hay ningún inconveniente. Me parece que no es el punto, porque estamos hablando de la INDDHH y estamos hablando de un nombre. Llevar nombres de un lado para otro, en este caso nos desvían del tema profundo que es la INDDHH, que en las democracias modernas son el concepto del ombudsman, esa entidad donde el pueblo y la ciudadanía se ve protegida en sus derechos. Eso requiere una independencia técnica y poder entender caso a caso, informes técnicos, tener la capacidad de tener el observatorio legislativo de las leyes que aprueba el parlamento. Me parece que vamos hacer una mejor democracia al tener una INDDHH que no le tenga que rendir cuentas a ningún partido. Es de buen ciudadano aportar a estos debates profundos que tienden a mejorar la democracia.

Lo que pasó fue que él lo interpretó mal o quedó mal en la nota de prensa. Lo que había dicho es que a mí me parecía que una fuerza política que cuestionaba el presupuesto de la INDDHH, que de hecho no lo había votado y tampoco había votado, y que en notorios casos tenían que ver con el terrorismo de Estado, había tomado una posición contraria a la INDDHH haciendo, en muchos casos sí, apología al terrorismo de Estado, era raro que Cabildo Abierto quisiera postular a un candidato y era raro que quisiera postular un candidato en una institución que no creen.

Candidato

Nuestra posición es que si se tiene que hacer una nueva evaluación se hará, pero que sea en condiciones para formar el mejor colegiado para la INDDHH que podamos hacer dentro de las posibilidades dentro del sistema político. La responsabilidad de quienes vayamos asumir esta tarea, volver a evaluar y entender si esos candidatos cumplen con los cometidos de la ley y competencias que le son asignadas a la INDDHH por ley. No por analizar nombres o analizar simpatías personales, para mí es muy importante que todos entendamos que las instituciones fuertes son las que garantizan un mejor sistema democrático. Es muy importante que tengamos esa responsabilidad política.

La primera aclaración es que las personas pueden tener su afiliación política partidaria, pero el hecho de cómo se han desempeñado en su vida profesional y académica, si son o no idóneos para la INDDHH es lo que tenemos que ver. El comisionado parlamentario es un ejemplo, todos saben la afiliación política del doctor Petit, pero sabemos que cuando habla del sistema carcelario, todos los escuchamos. Es bastante notorio que ha cambiado radicalmente la forma en que se forma el directorio. Hay una gran mayoría propuesta por legisladoras, por la cual no podemos ser ingenuos de no leer ese mensaje político, se está tratando de dar un mensaje político, que está en todo su derecho, pero no podemos no conocerlo. Tenemos que aprender a trabajar con estas instituciones nuevas y fortalecerlas, pero no siempre es darle presupuestos.

En la evaluación no me dan en el puntaje de los que medaban a los que voté. Habrá que volver a ver a las condiciones actuales y de la próxima votación, no solamente una decisión que sea marcar de nuevo un mensaje políticos, todos tenemos que tener la responsabilidad de fortalecer la institución y que haya un compromiso de que se consiga el plan estratégico que hay hasta 2023. La única negociación posible es revisar los criterios y volver a formar un directorio que cumplan con las competencias.

Me parece una muy buena cosa que se protocolizará de alguna manera cómo se tiene que analizar la integración de los miembros del directorio porque me parece que podría colaborar con la independencia técnica de la institución. Es un tema a tratar.