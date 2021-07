"Simple": el nuevo disco de Fernando Cabrera

El músico uruguayo habló sobre su nuevo disco Simple, cómo fue el proceso de creación y el contenido. También conversó sobre el impacto de la pandemia en el mundo artístico y su vida.

Pandemia

En lo particular no me afectó tanto la pandemia porque tengo la suerte y el privilegio de tener una vida que ya era así antes de la pandemia, es decir, yo ya vivía en cuarentena antes de la pandemia. Tengo una vida social muy escasa y muy limitada, prácticamente vivo en mi casa. Salgo lo imprescindible entonces eso no me afectó, pero soy consciente y vivo acongojado por los problemas que la pandemia ha generado en todo el mundo.

Disco "Simple"

Empecé a grabar el disco mucho antes de la pandemia. Estuve aproximadamente como un año y medio grabándolo de una manera muy lenta fue una opción que tomé al revés de todos mis discos pasados.

Lo que acabas de decir es una observación muy sagaz de lo que intento hacer durante los últimos años. Que el oyente se imagine en su cabeza cosas sugeridas y no solo cargarle de información.

Funciona muy bien y deja muy abierto el campo y el oyente participa con su propia actividad de concluir y redondear esas ideas que aplico.

Es extraño en la relación entre los interiores. Siempre hay novedades musicalmente. La música es un poco diferente y en las letras hay más narrativa, hay bastante surrealismo, hay un juego con el pasado, el presente y el futuro, hay personajes, habla del campo y la ciudad.

Tengo siempre una especie de reserva de canciones que pueden estar acabadas o no. capaz que le faltan a un 20 %, entonces recurro a ellas, también canciones nuevas. Con respecto al libro intro más bien son poemas, es como otro lenguaje. Ya hace muchísimos años que tengo esas maneras de expresarme, una cosas es el papel y otra es la forma de hacer canciones. El lenguaje y lo que se dice no se parece dentro de las canciones, es como si fuera otra canción.

Yo no me veo como referente, pero si veo mucha gente que me lo ha manifestado. Me da una gran satisfacción, es lindo que te lo digan. No lo veo mucho, pero debe de ser cierto. Hasta hace un tiempo estaba más informado y en contacto, me ha costado mucho mantener el nivel de información, es tan cuantiosa de músicos nuevos en este país de todos los estilos, me cuesta estar informado o no tengo la misma curiosidad de antes.

Es una actitud que tuve en mi juventud, prestarle atención a los mayores que ya habían hecho su camino en la música uruguaya. Antes de ignorar, ver bien uno donde está parado, ver dónde está y de donde viene la cultura musical del país.