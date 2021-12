"Sin Dejar Huella": un recorrido en auto eléctrico por Uruguay

La serie Sin Dejar Huella retrata la aventura de los hermanos Kronfeld, dos uruguayos que viajaron 4.000 kilómetros a bordo de un vehículo eléctrico, para recorrer los 19 departamentos del país, en solo 15 días.

Sus vivencias se ven reflejadas en la serie documental que se estrenó el 22 de noviembre en sus redes sociales, en las que se muestra un Uruguay diferente, lleno de historias que inspiran y contagian, "que demuestran que podemos vivir de una manera más responsable y amigable para el medio ambiente".

Los hermanos Kronfeld y cómo surgió el viaje por Uruguay

Ellos son viajeros por naturaleza. Se fueron de viaje en 2013, en principio, por un año y terminaron yéndose por 4 años. Visitaron 40 países. Por cómo son ellos y cómo se relacionan pudieron contarlo con una comunidad de personas que los venían siguiendo en redes sociales. Nunca dejaron de ser viajeros, continuaron viajando a destinos “raros”, que no son tan comunes o de una manera que no es tan común. A comienzos de este año, junto con otro Kronfeld, surgió la idea de hacer un viaje en un auto eléctrico, pero al final no se pudo hacer. En el medio me llamaron para tratar de hacer algo con ese viaje, esa idea que tenían y así terminamos viajando por Uruguay. Surge primero de un dato revelador de que el turismo es uno de las actividades que deja mayor huella de carbono. Por eso surge la idea inicial de viajar de otra manera. Cuando lo quisimos transformar en un producto audiovisual, queríamos que no solo quede en la visión de ellos. Sino que contar quién más está haciendo y qué otras cosas se están haciendo en Uruguay.

El auto eléctrico como protagonista

Este auto tiene 260 km de autonomía en condiciones ideales, en rutas más complicadas o subidas cambia un poco. Nosotros lo llevamos al extremo. Todos los días nos planteábamos hacer más de 260 km. Nuestra ruta inicial tenía 270, 280 o 290 km por día, pero en el medio tenés vueltitas cortas y sigue consumiendo. Mientras estábamos de viaje, un amigo nos decía que si teníamos el celular cargando no íbamos a llegar nunca. Nos metíamos al desierto donde no hay para cargar nafta, y queremos hacer un montón de kilómetros. Es llevarlo al extremo. Hay una red de carga en todo el país y es mucho más grade de lo que uno se imagina. Hay una app donde puede ver todo para cargar. Eso fue el hilo de nuestra ruta y fue parte del juego. Si uno se organiza, lo puede realizar sin problema. Es un auto para andar en la ciudad. Uno hace 50 kilómetros por día como una locura. Si vos tenés autonomía y gastaste pocos kilómetros, enchufás, cargás y lo tenés pronto en poco tiempo. Si lo tenés que cargar desde cero, en una carga rápida te puede llevar 5 horas. El auto tiene un cargador, una especie de transformador, que lo enfufás primero a la pared para ver si la instalación eléctrica de la casa está en condiciones. Si no, simplemente te dice que no está en condiciones y listo.

El trato con la gente

Lo que pasa es que viajaba con los hermanos Kronfeld. Yo iba con vergüenza atrás con la cámara y a los cuatro segundos me daba cuenta que podía filmar cualquier cosa porque era todo muy natural. En ningún caso nos dijeron que no. Terminamos cargando en una escuela rural, en una seccional, en casas de gente. Algo que repetíamos siempre es que consume muy poquito, no pasa de 40 o 50 pesos. No llegabas a eso y ya te decían que sí.

Planificación en etapa de pre producción

Hubo una investigación, que encabezaron Nico y Germán, de buscar lugares y personas que estuvieran haciendo cosas para dejar un mundo mejor para todos, en la mayoría de los casos desinteresadamente. Esas eran unas guías, pero había también unas guía de ruta física. Había lugares en los que no podíamos ir porque si no, no llegábamos cumplir los 4.000km en 15 días, pasar por los 19 departamentos. Por un lado, fue investigación pura y por el otro fue pedirle a la comunidad de Viaje a la Vuelta que les compartieran ideas o personas que conocieran. Así surgieron historias increíbles.

Mensaje final del documental