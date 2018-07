Sindicato Médico del Uruguay promueve aplicación de protocolo de seguridad para poder garantizar atención en todas las zonas

"Tenemos establecido que cuando se llega al lugar, todo el personal debe bajar de la ambulancia e ir al domicilio, algo que a veces no sucede".

En menos de 24 horas, dos móviles de emergencia médica fueron asaltados por delincuentes. El primer caso ocurrió el domingo en el barrio Plácido Ellauri a cuadras del Borro, y el segundo, el martes de mañana en pleno Casavalle.

Ya se reunió la Comisión Multinstitucional por la Seguridad del Personal de Atención Extrahospitalaria para analizar los ataques y robos y definir cómo se continuará la atención sin correr riesgos.

Abordamos el tema junto a Alejandro Cuesta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

No pensamos que los temas de seguridad son exclusivos del personal de salud, sino que afectan a la personal en general. Pero nosotros llamamos la atención sobre esto en relación a la inseguridad que afecta al personal de salud y a los terceros, que no pueden ser atendidos porque el personal médico no puede llegar al lugar requerido.

Tenemos un protocolo que tiene cuatro años, que establece la forma de actuar. Una primera valoración es que todas las partes tenemos que mejorar su aplicación. Tenemos establecido que cuando se llega al domicilio, todo el personal debe bajar de la ambulancia e ir al domicilio, algo que a veces no sucede. Si hay percepción de riesgo, no hay que entrar a la zona y pedir asistencia. Todos tenemos que mejorar la aplicación y exigirnos a nosotros.

Debemos difundir más este protocolo entre los actores y entre la población. Todos tenemos que ser conscientes de lo que sucede y del encare que estamos dándole para poder garantizar la asistencia. Solicitamos ser pacientes, porque si hay casos que no son emergencias y se puede esperar, a veces la visita se dilata de la noche a la mañana para asegurar la seguridad del personal de salud. Pero eso se le comunica a la persona en el momento, en relación al código de emergencia de su llamado.

La percepción de riesgo es subjetiva por parte del personal médico, pero la valoración real es del Ministerio del Interior. Hoy ocurren hechos puntuales en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Nosotros podemos trabajar en base a los hechos que no son puntuales: si en determinado lugar hay un operativo policial, si hay una quema de cubiertas, si hay algún disturbio, ahí es más fácil decidir o definir. Ahí le pedimos al Ministerio del Interior que nos defina cuál será la zona y dónde está la mejor puerta de entrada.

A veces pasa que las ambulancias son agredidas porque se confunden con móviles policiales, por lo que los vehículos son atacados desde antes de arribar al lugar al que debían ir. Ahora se aprobó el cambio de color de la luz, pero eso no servirá hasta que no se concrete.