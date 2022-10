Sindicato médico reclama que el MSP "ordene" el mercado de las mutualistas

Los profesionales agremiados en el Sindicato Médico, la Federación de Médicos del Interior y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, expresaron tras la última instancia de negociación con las mutualistas su “preocupación” por “los escasos avances”. Los médicos reclaman una recuperación de la pérdida salarial que se ocasionó en los años de pandemia, así como también retomar las condiciones de atención y duración de las consultas que había previo al coronavirus.

Esta es la ronda del grupo 15. Se planteó volver de 4 a 6 personas en atención en una hora. Luego de la negociación acordamos que fueran cinco. Hubo un retroceso. Disminuyó la partida por discapacidad también. Son todas semillas de la disminución de la calidad. Ahora no estamos en pandemia, hubo crecimiento, las empresas están en ganancia.

En el problema de salud mental, el recurso más importante es el médico general. Si planteamos que esa consulta es de diez minutos, no estamos llevando a la realidad lo que decimos en el papel. En ASSE hay 15 minutos por persona desde hace una década y queremos negociar 20 minutos en algunos casos. Cuando decimos 15 minutos es una generalización, es un tiempo promedio.

La Medica Uruguaya tiene agenda cada siete minutos. Lo que queremos es no perder salario. Creemos que es muy importante que al sector salud se le reconozca el esfuerzo de estos años. No es una recuperación astronómica, es algo casi simbólico. El punto es un sistema que se precie y que estimule la capacitación de sus recursos humanos. Conceptualmente ir bajando o sacando ese tipo de acciones que va en contra de su calidad. Ordenar el mercado del trabajo es una de las partes de ofrecer calidad a quienes estamos asistiendo. Hay que establecer también un mercado de fiscalización. Darles a la posibilidad a médicos y médicas la posibilidad de ejercer su profesión tranquilamente. La motivación para no dar más tiempo en consulta es económica.