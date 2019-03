Sindicato policial presentará en mayo un proyecto de ley sobre la presunta legítima defensa

"Con el sistema PADO se han despoblado todas las comisarías", denuncian. "El policía actúa en fracciones de segundo, y en ese tiempo no puede saber si se enfrenta a alguien que tiene un arma de plástico", agregan.

Dirigentes del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo vienen manteniendo reuniones con precandidatos presidenciales de todos los partidos para discutir las principales reivindicaciones que viene planteando el sindicato de un tiempo a esta parte. Entre los candidatos con los cuales ya se reunieron figuran Edgardo Novick, Ernesto Talvi, Verónica Alonso, Juan Sartori, Jorge Larrañaga y Óscar Andrade.

Abordamos el tema junto a Fabricio Ríos, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales.

Con los precandidatos lo que hacemos es darles una batería de insumos para que tengan un panorama de la realidad de la Policía de hoy.

Tenemos una Policía desmotivada, que tiene problemas en la parte jurídica para actuar en algunas situaciones. También problemas de vivienda y con el subsidio transitorio por discapacidad. Tenemos poca capacitación.

Estos números alarman y nos ponen en alerta, son preocupantes. El policía tiene la inseguridad de poder actuar. Hay una faltante de policías en todo el país. Además, los policías sufren amenazas, y hay algunos que tienen que vivir en zonas rojas. El policía actúa bajo órdenes.

Vamos a presentar un proyecto de ley que trata sobre la presunta legítima defensa, donde se abordará la utilización del arma de fuego. No se tiende a hacer una ley de gatillo fácil, pero sí que contemple situaciones puntuales. Lo vamos a presentar en mayo. El policía actúa en fracciones de segundo, y en ese tiempo no puede saber si se enfrenta a alguien que tiene un arma de plástico o de verdad. Hay que dejar las cosas por escrito para que no dependa de quien toma el caso si el policía resulta o no procesado.

En las comisarías hay faltante de policías. Con el sistema PADO se han despoblado todas las comisarías. Las comisarías están vacías.