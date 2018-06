Sucau, el sindicato de carnavaleros que se fundó tras una asamblea que votó por unanimidad su creación

Hablamos con Myriam Bertolini, vocera del nuevo sindicato.

Tienen pensado exigir un pago mínimo para el próximo carnaval. “No vamos a poner el techo de hasta cuánto puede ganar un componente, pero sí decimos que hasta el momento pagan $100 y $150 por tablado y nos parece que eso no puede suceder cuando el carnaval es un trabajo donde se mueve mucho dinero. Tiene que haber un salario digno”, sentenció Bertolini. El salario mínimo que proponen es de $330 para los componentes y $250 para los utileros por tablado.

La reacción de Daecpu, que es la asociación de directores de los espectáculos de carnaval. “Tuvimos la semana pasada la primera reunión con Daecpu. Cuando la solicitamos fue para hablar de las deudas. Tuvimos una reunión en muy buen diálogo, manejando los mismos criterios. No son todos los directores que deben, la mayoría cumplen. Ellos asumieron el compromiso de llamar a los directores involucrados en las deudas para establecer una mesa de negociación y saldar lo antes posible las deudas y ver cómo de aquí en más podemos regularizar”, explicó Bertolini.

La cantidad de integrantes no está claro, sobre todo porque se han ido sumando muchas personas del carnaval del interior que no tenían previsto. “Perdimos el tema de cuántos somos, porque más o menos en Montevideo calculábamos que podían ser entre 1.500 y 2.000 personas, pero ahora si queremos hacer un pantallazo de todo Uruguay hoy no tenemos la cifra”, relató Bertolini.