Tabaré Hackenbruch: "La intención es duplicar lo que se ha gastado en asentamientos en los últimos 15 años"

El MVOT lanzó un plan piloto de construcción en madera de viviendas de Mevir. La iniciativa será replicada en varios departamentos, incluido Montevideo. El objetivo de este programa también estará destinado a regularizar asentamientos y, para cumplirlo, el gobierno aspira a aprobar en la Rendición de Cuentas un fideicomiso de 30 millones de dólares anuales, planteo que generó discrepancias dentro de la coalición y que se discutirá en el Parlamento.

Planes para erradicar asentamientos

Soy cuidadoso en manejar números. Hoy podemos duplicar en regularizar 65-67. Se dará un impulso e insistimos en que el gran desafío del Uruguay es ponernos adelante del problema y trabajar en que no se creen asentamientos. Hay que trabajar mucho con los gobiernos municipales porque uno de los grandes problemas es el acceso a la tierra.

El fideicomiso lo va a estructurar Economía y Vivienda lo va a ejecutar. De acuerdo a cómo se estructure y su duración, dependerá la cantidad de recursos que se tenga. La intención de esta administración es duplicar lo que se ha gastado en asentamientos en los últimos 15 años. Se puede llegar a regularizar 66 asentamientos. Claramente esto no alcanza, pero es mejor que lo anterior. Se mejoraría alrededor de un 10 %. Trabajamos en soluciones que nos permitan prever. Hemos disparado diferentes elementos que van en paralelo. En este sentido decimos que la LUC y el presupuesto han dado herramientas al ministerio que le permiten trabajar más firme en materia de asentamientos. El Estado no puede renunciar a ninguno de sus brazos ejecutores para hacerle frente a esto.

Entiendo la posición de Botana. Son recursos escasos y los asentamientos no están solo en Mont evideo ni en zonas urbanas. Como ministerio tenemos que tener una visión más global y holística de todo el país. Hay 650 asentamientos en todo el país. Montevideo tiene prácticamente el 50% de todos. El área metropolitana es el 75% de la cantidad.

Lo que le importa la ministerio es tener los recursos necesarios. La velocidad de crecimiento no acompasa la situación. El gobierno tiene la prevención de asentamientos como una política de Estado. Se buscó recursos que hoy están en el instituto de Colonización. Trajo discusiones internas y es bueno que así sea. Los recursos siempre son escasos y el planteo acá es hacer un redireccionamiento para darle un impulso. Ambas cosas tienen que estar acompañadas. Por un lado, tiene que haber recursos para regularizar asentamientos que ya existen, pero hay que trabajar mucho en la prevención de su creación y en la fiscalización.

Continuidad en los programas del ministerio

En 2021 había vencimientos importantísimos de deuda. Ese canje se llevó adelante. En el ministerio no hemos frenado ningún programa que viniera, sí tuvimos que enlentecer algunos procesos, pero la intención es seguir con los programas de vivienda para seguir trabajando en el acceso a la vivienda. El proceso se está solucionando. Hay una visión de cada uno de los programas. Se está trabajando en todas las partes de la población a las que está orientado el Fondo Nacional de Vivienda. Ne venimos con el pie en el acelerador. Hay recursos que son escasos.

Lo importante de este gobierno es que ha trabajando en las prioridades: la pandemia. Una una importante inversión en gasto social que le permitió al país salir adelante. Creemos que el país va en buen camino y no se ha desacomodado la economía. Este gobierno ha tenido claro cuáles son las urgencias y en qué tiene que gastar. Los asentamientos claro que son urgencias, pero no se generaron 650 asentamientos el primero de marzo. Estamos con este fideicomiso con recursos que son escasos. No es razonable seguir aumentando el gasto. Soy ultra fanático de la bicameralidad. La propuesta de Botana será escuchada y nosotros tenemos que tener a veces una visión un poco más amplia. Entendimos que había un espacio que sin desfinanciar la situación se podían asignar recursos.

En la Rendición de Cuentas se hace el proceso en cuanto a desalojos y el proceso judicial que se lleva adelante. Lo que hay que tratar es que no se continúen. Hay un componente social que hay que trabajar es el acceso a la tierra. Hay que mantener un equilibrio entre el costo y la necesidad de acceso a la tierra. Creo que no hemos dado respuesta al acceso a la tierra a valores razonables. Tenemos que buscar la manera de que se acceso a valores razonables.