Talvi considera que el Frente Amplio “es un proyecto político agotado”, pero afirma que “no se puede tirar la casa abajo cada cinco años”

En tanto, señaló que durante la crisis del 2002 tuvo solo un "rol intelectual". "Astori le ha dado continuidad a la forma de organización económica del país", destacó.

Ernesto Talvi presentó el sector “Ciudadanos”con el que disputará la interna del Partido Colorado con la intención de ser candidato a la Presidencia. Además, comenzó un ciclo de reuniones con precandidatos de la oposición y en primer lugar se encontró con Jorge Larrañaga y Verónica Alonso.

¿Qué desafíos tiene por delante? ¿Cuánto le pesa la herencia histórica del Partido Colorado? ¿Qué opina de la gestión de Danilo Astori?

La interna del Partido Colorado

La competencia interna es buena y sana. Competencia no implica falta de unidad. Estoy seguro de que la interna colorada será de guante blanco, y que seremos un partido que hablará con una sola voz cuando se decida al candidato. Queremos construir una nueva cultura política, que la gente sienta que le da respuesta a sus problemas.

Me considera una persona nueva en la política por definición. Outsider es aquel que desafía y cuestiona al sistema. Nosotros valoramos a las instituciones y el hecho de que tengamos tres partidos históricos. No cuestionamos al sistema, estamos tratando de contribuir desde el sistema a renovarlo y refrescarlo, y que la gente renueve su confianza hacia la política. Yo opté por tratar de renovar al Partido Colorado. Nos planteamos este ingreso a la política como una llegada para competir y gobernar, es una oportunidad histórica del partido.

Por eso decidimos no nacer ni de un acuerdo político de cúpula ni heredar ninguna estructura. Queremos plantearle soluciones al país en sus principales cuestiones.

No vengo de la política, soy una persona nueva, para bien o mal. Aunque sí he estado comprometido con la formulación y el diseño de políticas públicas. Nos tomamos mucho tiempo para construir un proyecto político nuevo y de renovación, y de construir una cultura que interprete a la política como una actividad noble y de servicio a la comunidad.

La historia colorada: Batllismo y crisis del 2002

Yo asumo la historia del partido, con sus sombras y sus luces, que las tienen todos los partidos. La asumo porque vengo de una familia donde el apellido Batlle es importante y querido, y porque el primer batllismo, sobre todo, entronca con mis convicciones más profundas: soy un progresista liberal.

Es un partido histórico con 181 años de vida y tenemos que tener respeto por las instituciones que construimos y que le dan vida a la democracia del país.

Rescato las cosas importantes que se han hecho, como la última gran reforma educativa, que se hizo en el segundo Gobierno de Sanguinetti. Gracias a cómo Batlle manejó la crisis, hoy el Uruguay es reconocido internacionalmente por ello, y eso nos coloca en una situación de prestigio.

El rol que tuvimos nosotros desde Ceres fue de tipo intelectual. Habíamos preparado una salida para la crisis que tenía seis puntos. Cuando las papas quemaron, Batlle nos llamó para pedirnos nuestra opinión. Le llevamos nuestro planteo y me dijo si podía ir a Suárez a hablar con otras personas y él para plantearles el plan de salida. Él dijo que le gustaba, y más o menos fue lo que se hizo. Pero no me atribuyo ningún otro mérito que el de haber dado ideas. El mérito lo tiene el equipo económico de ese momento.

Batlle me ofreció la presidencia del Banco Central. Yo ya tenía la respuesta: un técnico independiente, sin respaldo político, para hacer lo que hay que hacer, que es cirugía mayor, que es una cuestión de políticos y no de técnicos, no es para mí, yo voy a dudar una semana.

La historia va a ser generosa con Batlle. Él tuvo que manejar con el timón bien agarrado, quien capitaneaba el barco y tomaba las decisiones era él.