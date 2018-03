Topolansky considera de “segundo plano” la paridad en la fórmula del FA y afirma que se presentó a las departamentales de 2015 “por disciplina partidaria”

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, afirmó hace unos días -en entrevista con diario El País- que es “defensora de la mujer”, pero que no se define como “feminista”. También señala que el feminismo es una expresión extrema y teme que la pelea por la igualdad derive en una “guerra de géneros”.

Además, ¿cómo ve el panorama para las elecciones 2019? ¿Mujica será candidato? ¿Habrá paridad de género en la fórmula presidencial del Frente Amplio?

Defensora de las mujeres, pero no feminista

Hay mucho feminismo, algunos son extremistas. En Argentina hay un grupo que lleva las definiciones a no permitir el ingreso de hombres a sus casas. La sociedad tiene que ser de convivencia. No sé si esas prédicas tan extremas en realidad calan. Yo fui sincera en la entrevista que hablé sobre este tema.

Tengo la duda de que una muchacha muy joven, de 16 o 17 años, que se enamora… tengo miedo de que se vea frenada o condicionada en disfrutar de su vida. ¿Cómo se evita la violencia en el noviazgo? El rol de la familia es crucial, la educación en valores.

¿Cuál es el razonamiento o las causas para que se lleve una discrepancia al extremo? A veces en las redes sociales se ve una agresividad… ¿y eso a qué lleva? Los colectivos tienen todo el derecho de estar convencidos de algo y sostener que tal es el camino. Pero la tolerancia se pide en la diversidad.

La mayor discriminación que tuve en política es por no tener un título universitario. Parecería que no podés opinar por no ser universitario. Yo estudio y me asesoro, y tomo partido. Si salís achicado a cualquier combate, salís perdiendo: hay que plantarse en la vida. No tengo hijos, pero si tuviera no quisiera criarlo entre algodones porque la vida después no tendrá piedad: querría que salgan fortalecidos y con defensas.

Estos movimientos pusieron el tema sobre la mesa y lograron que hablemos sobre eso. Y eso lo aplaudo. Lo que no comparto es la intolerancia. La rebeldía no se puede perder porque sino a veces se cae en una quejadera.