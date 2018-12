Trabajadores de la DGI en conflicto: “Queremos instalar una mesa de negociación para poder resolver el tema”

Rechazan un decreto que modifica el pago de prima por rendimiento y lo consideran una rebaja salarial.

Los trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) están en conflicto porque rechazan un decreto que modifica el pago de prima por rendimiento y lo consideran una rebaja salarial.

En los últimos días, el sindicato estuvo haciendo paros, ocupó instalaciones de la DGI y advierte que seguirá adelante con movilizaciones.

Abordamos el tema junto a Aidemar González, presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI).

Lamentamos las molestias que se puedan generar en los contribuyentes por nuestras medidas, pero es la forma que tenemos.

El presidente firmó un decreto que nosotros no compartimos: este problema no se resuelve de esa forma. Ante una diferencia entre los trabajadores y la dirección, se lauda mediante un decreto. Eso implica que se resuelva de forma unilateral y que los planteos del sindicato no se toman en cuenta.

El no cumplimiento de los indicadores que se ponen en relación a nuestro sueldo dependen de decisiones de gestión, y no del trabajo del grupo de los trabajadores.

En DGI hay 1350 funcionarios. Son casi 1200 los que incorporarían el tipo de meta que estamos rechazando.

Ha habido intercambio, pero la administración está dispuesta a negociar la gradualidad de cómo se incorporan estos cambios, pero no que no se incorporen. Queremos instalar una mesa de negociación para poder resolver el tema; ante la no existencia de esta instancia, tenemos que tomar medidas.