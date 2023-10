Tras elecciones en Argentina, politólogo aseguró que “Massa logró recuperar protagonismo” pero “deberá construir una coalición” para el balotaje

Para entender cómo queda planteado el escenario en el próximo balotaje de Argentina que ocurrirá dentro de un mes entre Sergio Massa y Javier Milei, recibimos al doctor en Ciencias Políticas, Diego Luján.

Tuvimos el 13 de agosto las PASO en Argentina, de modo que teníamos algunos indicios fuertes, no solo las encuestas, que últimamente tienen varios problemas para medir el estado de la opinión pública.

El resultado técnico, en el sentido de que hay un balotaje, no parece ser demasiado sorpresivo en función de las expectativas que había antes. Sí me parece que hay novedades, sorpresas de otra magnitud, entre las cuales claramente está el desempeño del candidato oficialista. La mayor sorpresa es la performance de Sergio Massa, sobre todo en algunos distritos clave. Haber quedado con siete puntos de diferencia con respecto a Milei hace ver que los límites que Milei tiene o tuvo al menos hasta ahora, para movilizar el electorado posterior a las PASO, fue importante.

El desempeño relativamente flojo de Bullrich era algo más previsible.

En Argentina hay algunas estructuras territoriales importantes, algunas son partidarias, otras no. Las estructuras que en Argentina se pueden movilizar son o del peronismo, o del radicalismo, la Iglesia o los sindicatos. De todas esas no hay ninguna claramente jugando a favor de Milei, hay algunas claramente jugando a favor de Massa, y hay otras que todavía no sabemos cómo se van a movilizar. Entonces yo creo que una de las cosas que deja la elección de ayer, es que no se puede subestimar el valor de la maquinaria. Muy probablemente solo con el aparato no se gane una elección, pero tampoco es algo para despreciar. Estos siete puntos que logra Massa respecto de su propio desempeño en las PASO de alguna manera son un experimento de cuánto pesa el aparato. Pesa mucho no solo los acuerdos de élite que se hagan, sino cómo esos mensajes bajan luego a una estructura territorial que tiene que viabilizar eso con la gente, con la militancia, y con mucha gente que no tiene militancia pero cuyo voto va a ser relevante.

Yo creo que cuando Bullrich dice “con el populismo nada” se refiere al de los Kirchner.

Los partidos son importantes porque permiten la coordinación de los votantes, no solo de las élites. Hoy el radicalismo no tiene la capacidad de movilizar a la base de los votantes. Probablemente tenga la capacidad de movilizar a una base de líderes, incluso de militantes. Pero se ha debilitado ese vínculo entre los líderes radicales y su base de votantes, y eso hace que sea difícil tejer acuerdos entre las élites que garanticen cierto nivel de respuesta por parte del electorado.

No es que Massa sea un fenómeno electoral. Massa lo que logró ayer fue recuperar cierto nivel de protagonismo, recuperar el centro de la escena política Argentina y deberá construir una coalición como la que despuntó en su discurso anoche. Una coalición que, de alguna manera, va a tener que hacer un viraje. Ya hay un viraje ideológico en Argentina, pase lo que pase. Probablemente Massa se tome en serio lo que Alberto Fernández no. Me da la impresión de que Massa tiene un músculo político más importante del que tenía Alberto Fernández. Massa tiene votos, Alberto Fernández no tenía votos.