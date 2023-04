"Tratamos de contemplar a todos los jubilados", aseguró el diputado colorado Jorge Alvear sobre la reforma

Recibimos en el estudio al diputado del Partido Colorado, Jorge Alvear para hablar sobre los cambios que le presentaron al presidente Luis Lacalle Pou en la reforma jubilatoria.

En la bancada que vamos a tener en la tarde de todo el partido estamos resolviendo y viendo lo que viene desde el Poder Ejecutivo a los efectos de poder plasmar y trabajar directamente para votar esta reforma de la seguridad social.

El PC llevó algunas cosas que ya había manejado en la Comisión y hoy se las acercamos al presidente de la República. Una de ellas es la de tratar de atenuar los futuros cincuentones, el que iba hasta el año 73 y de ahí en adelante ya tenía que entrar en la reforma y el que estaba en el 31/12/72, no. No queremos decir que no pueda existir un cincuentón, porque esto es difícil.

Son 50 millones de dólares aproximadamente, es por única vez el costo y, además, no es un costo, es una previsión que hay que tenerla y es importante para el que va a jubilarse.

En la Comisión habíamos hecho planto. Lo que falta en la Comisión es ir artículo por artículo y aditivo por aditivo.

El costo de todo el paquete que lleva el Partido Colorado ronda en los 100 millones (anuales) de dólares. El PC trató de ser responsable en el gasto. Lo de los 50 hay que aclarar que tal vez haya un error de diseño cuando se presenta la ley.

El PC en este caso no pidió la derogación total. Nosotros, en la reunión previa que tuvimos cuando se le lleva al presidente de la República, se pide que sea escalonado.

Tratamos de contemplar a todos los jubilados. En esta reforma viene el suplemento solidario y muy poco se habla, también los que se jubilan y quieren seguir trabajando pero no en negro.

Entendemos que hay sectores de la población que están necesitando más esa ayuda.

Acá se priorizó a los sectores más bajos, por eso el suplemento solidario y otras medidas. Ahí está la diferencia.

El jubilado pagó toda su vida.