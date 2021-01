Turismo en San Gregorio: "Entró la misma cantidad de gente que el año pasado; cambió es el tipo de público"

El director de Turismo de Tacuarembó se refirió al transcurso de la temporada de verano en el departamento.

Temporada en Tacuarembó

Asumí el siete de diciembre y nos preparamos para tener una temporada en este contexto. Previo a lo que es la temporada esquival ya se notó la visita de muchas turistas en estos lugares. Tacuarembó tiene una propuesta muy rica y muy diversa para todo el año. En estos días lo más visitado es San Gregorio de Polanco. Es una playa muy linda y muy tranquila. Es una propuesta de playa que según se dice es de las mejores propuestas de agua dulce de playa de Latinoamérica. Hay mucho espacio y por eso en este contexto de pandemia la playa es un atractivo. Hoy hay una bajante y hay más arena, pero no por eso deja de ser menos atractiva.

Se registraron más de cinco mil personas que ingresaron el fin de semana pasado. Entró la misma gente que el año pasado, lo que cambió es el tipo de público. Este año no llegó tanto la gente de Tacuarembó, sino que vino más gente del sur. Cambió la composición del público. El camping no está habilitado para el uso diurno y eso hace que el turista de carpa no haya llegado. Sí llegó el que busca cabañas, posadas. Esta temporada ha transcurrido con cierta normalidad. El comercio local también ha acatado lo mejor. La pandemia condicionó todo el turismo. San Gregorio tiene la condición de ser amplio y de permitir hacer verano tranquilo. Paso de los toros también tiene una propuesta muy interesante.

Patria Gaucha

Es el sello de nuestro departamento y estamos trabajando con el departamento para generar otras actividades. Tenemos concentrado en Valle Edén la propuesta gardeliana. Es imposible hacer un evento que compense lo que hace la Patria Gaucha al departamento. Vinculado con Patria Gaucha, queremos hacer el turismo rural, no tanto de estancias turísticas, sino que el turismo rural. Con la suma de ciertas propuestas creo que podemos crear algo interesante. Valle Edén es un paseo que es muy recomendable porque lleva toda la historia que es el museo de Gardel. Estamos generando un proyecto para impulsar el deporte ahí. Hay un montón de lugares en torno a Valle Edén que hace que tengan una propuesta distinta y todo lo que se ofrece. Está Tambores también que es un predio de ahí. Es un muy lindo pueblo. Estamos desarrollando el turismo interno intentando captar el turismo de experiencia.

Fiestas irregulares