UMUNTU busca "ser articuladores entre lo que necesitan las personas con discapacidad para ser parte de esta sociedad"

La cofundadora de UMUNTU María del Campo conversó sobre el trabajo de la consultora especializada en discapacidad. También habló sobre cómo llegaron al acuerdo con el sello español Bequal y qué beneficios tienen las empresas al trabajar con el sello. Por otro lado, comentó sobre si la visibilidad de la inclusión mejoró la situación de la accesibilidad y cómo funcionan las cuotas de discapacidad en Uruguay.

Consultora

Hace tres años que empezamos en esto. La verdad que motivadas porque veíamos un mundo en el que las personas con discapacidad les era ajeno. Había empresas que querían empezar este camino y no sabían cómo hacerlo. Falta mucha conciencia a los niveles de acceso hacia las personas con discapacidad. Empezamos con esta consultora y dijimos de hacer los elementos accesibles. Empezamos a trabajar en diferentes formas como por ejemplo el acceso a la documentación. Las empresas mismas también nos decían que querían explorar esto.

Empezamos abordar en inclusión a la discapacidad. En Uruguay no existía una consultora que ofreciera de manera integral un acompañamiento o mirada tratando de tener esa perspectiva de lo que se llama diseño universal que es que a cualquier tipo de discapacidad. La persona independientemente de su capacidad para ver o oír, moverse o entender el mundo pueda acceder al servicio o producto que la empresa ofrece. Fuimos la primera consultora de Uruguay y de la región en tener esa perspectiva integral, porque además de ser consultoras somos agencia accesibilidad. No solo damos el diagnóstico sino que acompañamos en cómo avanzar en eso. En Uruguay avanzamos con empresas nacionales y multinacionales con organismos internacionales. Siempre tenemos cosas nuevas por aprender y hacer. Para nosotras trabajar en esto nos ayuda y nos acompañan y es un gusto poder trabajar en todo esto.

Las empresas cuando avanzan en esto, por un lado no saben hacia donde avanzar, por otro lado cuando lo hacen se preguntan si lo están haciendo bien. Cuando la empresa lo avance lo haga de manera genuina. Es un impulsa y condensa mejores prácticas. Al mismo tiempo es un sello coronario de los esfuerzos organizacionales. Nosotros lo que aplicamos es en el proceso. Este sello no solo ofrece la dirección sino pautas concretas de cómo avanzar en esa dirección. Ojalá podamos acompañar para que más empresas se animen para que puedan avanzar en esto.

Hay empresas que si quieren avanzar y no saben cómo hacerlo. Por otro lado, todavía falta conciencia de que la accesibilidad es un derecho. Hay un mercado potencial, hay 500.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad, si pensamos que cada persona tiene una familia, hablamos de más de 1 millón de personas. Se habla mucho de empresas sostenibles, certificamos que somos una empresa que aportamos para la sociedad. La sociabilidad incluye la inclusión de la accesibilidad a la discapacidad.

Cualquier camino que una empresa quiera tomar le va implicar costos de todo tipo, pero hay cosas que pueden hacer sin tener costos adicionales. Por qué no hacemos que las políticas de una empresa sean más accesibles. Si uno va avanzar en sensibilizar, hay muchas cosas que son pocas marginales y no tienen costos. Es fundamental que una empresa se vuelva accesible. Por ejemplo cómo atender a una persona ciega en una tienda de ropa. Que el dinero no sea un freno para avanzar en este camino. Es una oportunidad de que la empresa se embarque en un camino que va ser beneficioso para todos.

En el medio con la pandemia, la empresa fue complicado embarcarse en estos caminos, más allá de esto, falta, hay miedo, hay inseguridad y no sabemos cómo avanzar, es por eso que esta empresa ayuda en el seguimiento en este tema. Buscamos ser articuladores entre lo que necesitan las personas con discapacidad para ser parte de esta sociedad. Nada diferente a lo que todo buscamos. Hay a veces que las empresas quieren avanzar en este, pero la limitación de recursos es algo que nos enfrentamos, pero también podemos pensar de cómo lo usamos de manera más eficiente.

Nosotros hace tres años que venimos trabajando en esto, para nosotros y los que vienen detrás, es un proceso de mucha concientización. La barrera más alta es que la empresa entienda que debe y que puede hacer algo. Puede siempre. Siempre se puede hacer algo. Hay más o menos recursos, lo que haya lo utilicemos de manera eficiente. Hay mucho por hacer siempre. No importa el dinero ni el tiempo, sí importa el compromiso, que deberá embarcarse esto y limitar ciertas cosa que nosotros comentamos y abordemos atención al cliente de manera inclusiva, por ejemplo. Vamos focalizando a la empresa en el que abordemos la atención inclusiva, cómo debe estar preparada la gente y así vamos avanzando.