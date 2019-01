Un abordaje a los abusos sexuales: “Ir a denunciar a redes sociales no es el camino, hay que ir a la Justicia”

Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, habló de los casos de abuso sexual, cómo proceder y cómo interpretarlos.

En las últimas horas salieron a la luz varios casos que dejan en evidencia la falta de garantías que padecen las víctimas y las carencias que tiene muchos profesionales para abordar el tema. Por ejemplo, en Maldonado un hombre de 31 años fue enviado a prisión por abusar de su hijastra de ocho años, y en Barra de Valizas se investiga un posible caso de violación en el camping del balneario.

Abordamos este tema con la directora de la ONG El Paso y activista de derechos humanos, Andrea Tuana.

Es común que las víctimas no denuncien una agresión sexual, es algo muy penoso, lastimoso. Todo el proceso de tener que contarlo y pasar por el proceso judicial es duro. Hay víctimas de abuso sexual que pasan toda su vida sin contárselo a alguien.

Que no haya hecho la denuncia no quiere decir que no haya ocurrido. Que no haya procesamiento no quiere decir que el hecho no haya ocurrido.

En las situaciones de violencia sexual muchas veces no hay testigos o pruebas físicas, porque depende de cómo haya sido esa situación. El ejercicio de justicia lo tiene que hacer la Justicia y la población tiene que repudiar los hechos de violencia sexual y entender que existen.

Hay una cuestión de fuerte culpabilización: ‘¿quisiste tener sexo con cuatro? ¡Bancatela!’. Eso siempre tiene que estar en el marco del acuerdo mutuo.

Es importante ir hacia la cultura: tenemos que educar a nuestras hijas como sujetas de derechos que entiendan que el sexo es algo consensuado, que no tienen que someterse a ninguna práctica por aceptar una salida.

La sociedad entiende que, si la mujer pasa ciertos límites de lo moralmente aceptable, que se arregle.