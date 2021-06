Un nuevo estudio detectó la presencia de contaminación con microplásticos en la Antártida

Un estudio piloto en el cual participaron varios científicos e investigadores uruguayos, detectó restos de microplásticos en dos superficies de hielo de la Antártida. Se trata de una zona alrededor del lago Ionosférico y de otro punto sobre el Lago Uruguay (fuente de agua potable del contingente uruguayo en ese continente). El uruguayo Franco Texeira explicó los resultados de estas primeras conclusiones.

El estudio concluye que estos hallazgos son “una amenaza potencial para el frágil ecosistema antártico”.

Resultados del estudio de contaminación en la Antártida

Los mircoplásticos son un problema a nivel global y la importancia de estos hallazgos refieren a tratar de exponer mas la problemática, sobre todo de encontrar en lugares remotos, sobre todo en lugares remotos que uno es difícil que piense que pueden llegar esta contaminación. Es parte de este transporte ambiental. Los seres humanos estamos produciendo todo el tiempo residuos de microplásticos.

Microplásticos es hasta 5 milímetros. Hasta 25 milímetros hablamos de meso plásticos. Luego serían macro plásticos. En realidad este estudio es un estudio piloto y es una parte de un proyecto más macro en la Antártida que se denomina “Underplast”. Trabajamos con los tres tipos de plásticos e incluso con posibles interacciones con la fauna. Es la primera vez que se hace este estudio. No había información de registro de presencia de plástico en la Antártida, Los microplásticos tienen dos orígenes. Lo que son los microplásticos primarios que son los que ya se fabrican de pequeño tamaños que son los de los cosméticos o la pasta de dientes. Esos microplásticos son los generados. Luego los secundarios son los que se generan a partir de las fragmentaciones de plásticos más grandes. La actividad humana está relacionada con ellos, pero también existe el transporte por las corrientes marinas del plástico. Las fibras de la ropa son microplásticos y son las más comunes. Es muy difícil adjudicar de donde vienen. Pueden ser de las dos causas. Sin duda que la actividad humana en la isla generan plásticos y hay llegada a través del mar que ya hemos detectado el origen es muy difícil saberlo. Lo que se logra es identificarlo bien tendiendo la herramientas y el equipamiento adecuado, mucho más que el origen. El reducir viene de lo que se está usando y para qué cosas se usa el plástico. El plástico es un problema a nivel global pero es muy beneficioso en algunas cosas. Los plásticos de un solo uso en la Antártida no es un uso que exista pero sí otros materiales que empiezan a descartarse y empiezan a generar desechos. No es tan sencillo limitarlo, ´si limitando los materiales que ingresan a la Antártida. Eso lo pueden controlar los países. Si eso está como en un reglamento no deberían ingresa. El espumaplast creo que ya está prohibido su ingreso. Hay porque ya ingresó durante muchos años. Es un material de aislación térmica. Hay materiales que ha ido prohibiendo y es una forma de reducir la contaminación en la Antártida. Puede ser un problema también para la fauna del lugar, tanto el micro como el meso. La fauna al estar expuesta puede estar consumiéndola. Estamos realizando algunos experimentos y aun no tenemos los resultados publicados ni finales, pero si se está trabajando la interacción del microplastico con el zooplancton marino.

También se está estudiando la presencia de plásticos en aves. Desde ya el consumo puede implicar algún tipo de el riesgo. No son claros cuales son los riesgos reales y ese es el punto que más trabajo suele dar, identificar claramente esos efectos,.