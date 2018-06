Una “corriente minoritaria” del PIT-CNT lanza su propio espacio en busca de reivindicar la independencia y la diferencia de opinión

"Tenemos visiones distintas", reflexionó Read, al tiempo que Ripoll dijo no compartir "tener miedo a decir ciertas cosas" por lo que pueda pasar en las elecciones.

La “corriente minoritaria” del PIT-CNT está por lanzar oficialmente su propia línea de trabajo porque advierte que la central sindical está corriendo un “alto riesgo de burocratizarse”.

Esta corriente -que es minoría en el PIT CNT- formalizará su propuesta en los próximos días y está conformada por funcionarios estatales (COFE), la FOEB (sindicato de la bebida), Adeom, funcionarios de OSE (FOSE), el Foica (sindicato de la industria cárnica) y Supra (portuarios y ramas afines).

Abordamos el tema junto a Valeria Ripoll (secretaria general de Adeom) y Richard Read (dirigente de la FOEB).

Valeria Ripoll

Lo que se generó era algo que muchos trabajadores necesitaban. Nosotros no vamos por romper la unidad del PIT-CNT. Hay diferencias en las visiones y las opiniones en relación a distintos temas.

Las corrientes no pueden limitarse a funcionar dentro del ámbito del congreso o generarse solo para elecciones. Tiene que ser un espacio para que cualquier trabajador quiera discutir los distintos temas, y que sea de aquí en más.

Una de las diferencias que tuvimos fue que al momento de asumir las responsabilidades en el nuevo secretariado no había mucho tiempo para ponerse a trabajar, porque tenemos los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas, pero se puso a discutir la creación de dos vicepresidencias. No es necesario seguir generando cargos dentro de la estructura. Ya no estamos de acuerdo con que exista un presidente y un secretario, y a eso se le quiere sumar dos vicepresidencias.

Yo no comparto el tener miedo a decir ciertas cosas o no accionar por lo que pueda llegar a suceder en las próximas elecciones. Si el partido que está en el Gobierno pierde, no es responsabilidad del movimiento sindical.

Tenemos una Rendición de Cuentas nefasta, que no toma en cuenta ninguna de los planteos que hemos hecho como movimiento sindical. Y ningún compañero, sea del partido que sea, no tendrá una actitud crítica.

La intención de la nueva corriente es tener un espacio. Quienes somos hoy minoría, mañana podemos ser mayoría. Queremos llegarles a quienes hoy no les llegamos porque el PIT-CNT no le llega a la mayoría de los trabajadores.

El 21 hacemos el lanzamiento de este movimiento. Convocamos a todos los que quieran sumarse. Esto no es para forjar una división.