Unión de Vecinos de Ferias demandará a la IM y al MEF: “Nadie se hace cargo de nada. Gana el más fuerte y no el que apela al Estado como ente regulador”

La Unión de Vecinos de Ferias de Montevideo demandará a la Intendencia capitalina (IM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por daños y perjuicios. Esta decisión se confirmó al cumplirse los plazos de 120 días que ambas administraciones tenían para expedirse acerca de una petición calificada que firmaron 3.252 vecinos afectados y fue presentada el 12 de octubre del año pasado.

Abordamos el tema junto a Flavio Harguindeguy, presidente de la Unión de Vecinos de Ferias.

Hicimos un relevamiento de 114 ferias y periferias. Lo que constatamos es que hay un absoluto incumplimiento de la Intendencia en cuidar, limpiar y ordenar las periferias, y del MEF de cuidar y resguardar sus ferias.

Esta situación va degradando al barrio y a sus alrededores, porque hay venta de elementos prohibidos o robados, y tampoco se limpia después.

Hay 40 ferias que no se controlan, que están absolutamente desmadradas. Mientras eso pase, no se van a poder rotar las ferias.

En Montevideo hay empresarios pudientes que compran y abastecen a varias periferias. Los delitos son públicos y notorios, además de que tenemos fotos y videos. En los vecinos está ganando el descrédito del Estado. En la feria no manda la norma, sino la discrecionalidad del intendente de hacer cumplir las cosas o no. Nadie se hace cargo de nada. Gana el más fuerte y no el que apela al Estado como ente regulador.

Detrás de la economía de subsistencia, está el empresario tránsfuga y los delincuentes.