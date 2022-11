UPM y el uso de plaguicidas en el vivero Santana

El 14 de octubre el Ministerio de Ambiente multó a UPM por usar productos contaminantes no habilitados en el vivero que tiene a orillas del arroyo Santana, en Paysandú, así como también por “omisiones en el manejo de los efluentes de ese establecimiento”. Días después, el 25 de octubre, la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Agricultura autorizó el uso de nueve de estos productos que venían siendo utilizados en los viveros forestales de forma irregular y posteriormente de otros cinco más. Tras esta maniobra, el colectivo de Guichón por los Bienes Naturales salió al cruce. Hace “más de 10 años” que vienen denunciando irregularidades y critican que en tiempo el MGAP dio el visto bueno a estos productos en tiempo récord.

Hemos visto que en estos últimos días la empresa ha hecho obras para mejorar seguramente el tratamiento de afluentes que no haya vertido al arroyo. Es una situación que la empresa no reconocía, que nosotros señalábamos y muchas veces se nos decía que no teníamos sustento técnico o científico.

Hubo que pasar varias instancias para que hicieran los análisis y comprobar todo lo que señalamos. Esperemos que se solucione definitivamente. El viernes va a visitar el vivero la comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes y me parece que es el control más genuino que tenemos las comunidades.

En marzo del 2011 presentamos una nota presentada por vecinos y firmada mostrando preocupación por el vivero en cercanía de Guichón. Con toda la buena noticia de la mano de obra que nosotros saludamos y estamos totalmente de acuerdo, más allá de eso trasladamos preocupación para que haya presencia del Estado y de gestión ambiental del emprendimiento. Esto empieza a operar en el 2012 y se nos contestó por parte de DINAMA que estaban todos los cuidados que tenían que tener este tipo de emprendimientos, pero en 2014 empezamos a ver mortandad de peces, color rojizo en el agua y empezamos a hacer las denuncias señalando lo que veíamos a la DINAMA y se hicieron algunas visitas al vivero, quedaron las denuncias en el expediente.

Nuevamente, se registró gran mortandad de peces, la empresa no reconoce la situación, se nos señala a nosotros como alarmistas, que estamos en contra del progreso y que lo que decimos no tiene sustento técnico ni científico.