Uruguay aumentó ventas en el sector cárnico

Conversamos con el nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, quien habló sobre los 150 años de la asociación, la reducción de la huella ambiental, las expectativas de crecimiento de las exportaciones y el papel del gobierno uruguayo en el sector.

150 años de ARU

Reducción de la huella ambiental

Es un tema muy importante. Se hizo la presentación del equipo de trabajo del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería. El resto de Uruguay como país ganadero y agroexportador es poder dar los criterios, poder medir y demostrar que Uruguay es un país neutro y hasta negativo en la emisión de carbono. Esa propaganda o marketing que se ha hecho contra la producción ganadera no es así. Entendemos que funciona distinto. El metano no es lo mismo que el carbono, es un ciclo distinto. En las dotaciones que hay hoy en día de ganado y mejorando incluso la pastura y toda la parte vegetal cuidada al sector. Se mantiene un equilibrio muy bueno. Tiende a ser negativo en cuanto a la emisión de carbono.

Gobierno uruguayo

El gobierno uruguayo tomó las medidas adecuadas. Acá el tema inicial que siempre me cuestiono del equilibrio que hacía referencia en la ganadería con la parte vegetación y fotosíntesis, trasladado a los laboratorios que produce el producto sintético. No me gusta utilizar el término obviamente. Esa industria, ese laboratorio, ¿qué tipo de emisiones tiene?, ¿negativo, positivo o neutro? Si acá se trata de huella de carbono hay que ver todas las actividades y el equilibrio de las cuales se desarrollan.

Más analizando en el tema macro en los mercados internacionales es evidente que los últimos años se ha dado mucha importancia a lo que es la carne natural y esa carne natural implica la crianza de ganado a pasto, lo que nosotros tenemos y los que los mercados internacionales valoran. Por ende están pasando a categorías de commodities, ya de menos valor. La carne criada en otros países donde se utilizan hormonas con motores de crecimientos y antibióticos que en Uruguay están prohibidos hace muchos años. En definitiva queremos al Uruguay lo que corresponde al nivel de producción tenemos una gran oportunidad capturar esos nichos de mercados importantes y que importan un gran valor.