“Uruguay no es una sociedad insegura, es una sociedad violenta: no podemos colocar como violentos solo a las personas que están en los delitos”

La central sindical se reunió con la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) para definir el alcance de las medidas que tomarán por el asesinato de Florencia Cabrera.

Abordamos el tema junto al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Ayer ya estuvo reunido un equipo de trabajo con Fuecys, sindicatos de la Policía y de las empresas de seguridad, tratando de reflexionar sobre la violencia en general. Al otro día de este episodio, hubo un femicidio en el que una madre murió y dejó a seis hijos. La vida es el valor supremo a preservar; si no lo podemos incorporar a la sociedad y darle la importancia que tiene… estamos yendo a un camino difícil de resolver.

La violencia no solo está en las delincuentes. El año pasado la violencia intramuros mató a más de 30 mujeres. Y también está en actos cotidianos: por ejemplo, cómo se abordó el otro día al presidente, o cómo se manejan las situaciones en el tránsito o en un partido de fútbol. Todo eso tiene que servir para ser marco de la discusión.

Uruguay no es una sociedad insegura, es una sociedad violenta, que es una cosa diferente.

La familia de Florencia está destruida. La solicitud de no pasar el video es para proteger a ese niño. El interés particular de un niño de 7 años no puede dejarse de lado por el interés general. Nosotros desde el PIT-CNT no estamos para hacer marketing con el apoyo que les vamos a dar, ellos tienen claro lo que les ofrecimos: son ayudas para poder resolver situaciones que permitan a ese niño tener una trayectoria en la vida con la mayor felicidad posible después de lo que le sucedió.

No podemos solo colocar como violentos a las personas que están en los delitos.