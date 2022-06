Uruguay participará en campeonato europeo de Maxibasket

Un grupo de la Unión de Veteranos de Básquetbol parte mañana rumbo a Málaga, España, a representar al país en el Campeonato Europeo de Maxibasket.

Dos equipos de la categoría +55 y uno +60 oficiarán de “embajadores” de América del Sur en el torneo que comienza el 24 de junio y termina el 3 de julio.

Maxibasket

Surge En el 78’, una forma muy especial. Cuando terminamos de jugar al básquet profesional había un periodo en el que ‘quedábamos en banda’. Ahí fue un grupo de gente mayor, tuvo la idea de formar una unión de veteranos para que siguieran compitiendo. Al principio se empezó con 35 años y esa generación siguió.

Hay más 80, hace tres años en el Mundial de Finlandia, por primera vez empezó a jugar esta categoría, Uruguay fue representado. Es admirable.

Hay un mix de jugadores que jugamos de forma federada como se decía antiguamente y otro grupo que si bien jugaron al básquet, no tuvieron oportunidad de jugar en sus equipos, la puerta de la unión le dio un espacio para jugar. No es un requisito que tiene que haber sido jugador, solo ganas de jugar. Encontrarse y encontrar un grupo de amistad, es lo que nos importa como institución.

Soy oriundo de Salto, me vine a Montevideo, tuve la oportunidad y tengo el agradecimiento de por vida de que Sporting me abriera las puertas y poder seguir mi carrera de notariado. Fui campeón con Sporting. Dejé muy joven y no tenía a donde ir. Quería seguir jugando. Tuve que esperar a los 35 años que es a partir de ahí que se puede jugar.

El encanto y la adrenalina que da el básquetbol es increíble. Jugadores y aficionados que tengan ganas de agarrar una pelota de básquet sepan que hay un lugar donde la pueden agarrar libremente y jugar, sobre todo reencontrarse y poder generar ese vínculo tan importante como lo es la amistad a través del deporte.

A Uruguay siempre le cuesta todo. Los equipos que participan son país de elite en el que juegan jugadores que han jugado en la NBA y a nivel europeo alto. Nos encontramos con países de la exrepública soviética por ejemplo. Nos llevan 20 cm y no tenemos jugadores altos.

El uruguayo tiene algo que no lo tienen los demás, que es una buena preparación física la cual es la base y después lo que se llama la garra charrúa, que ni sé lo qué es, pero das todo, te tiras al piso por una pelota dividida y no ves a un europeo tirarse al piso.